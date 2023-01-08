به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شرفی عصر یکشنبه در آیین افتتاح پل چارک اظهار کرد: ۲۵۳ قرارداد در سطح استان داریم با اعتباری افزون بر ۲ هزار و ۱۹۵ میلیارد تومان که ۴۳ قرارداد مربوط به مصوبات سفر رییس جمهور به هرمزگان است.

وی ادامه داد: اعتبار این مصوبه ها یکهزار و ۲۹ میلیارد تومان بوده و از اساسی‌ترین طرح‌های هرمزگان محسوب می شوند و یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها پل چارک است.

وی اضافه کرد: از جمله طرح‌های مهم دیگری که در سفر رییس جمهور مصوب شد احداث ۳۵۱ کیلومتر راه روستایی در سطح هرمزگان بوده که تا امروز ۱۴۷ کیلومتر از طول این راه‌ها احداث شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان خاطرنشان کرد: ازجمله طرح‌های مهم دیگر احداث راه‌های روستاهای بالای ۱۰۰ خانوار بوده که ۱۱۵ کیلومتر در سطح استان باقی مانده است که اجرای آن آغاز شده و تا امروز افزون بر ۴۰ کیلومتر به بهره‌برداری رسید و بقیه هم با پیشرفت فیزیکی خوبی درحال اجراست.

شرفی ابراز کرد: همچنین از جمله طرح‌های اساسی در غرب هرمزگان بهسازی چاه بنادر - تنگ بستک، بهسازی دژگان - لمزان، بهسازی جناح - فرامرزان و احداث پل اَرمَک است.