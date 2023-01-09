دشمن فهمید که باید خیمه انقلاب را نشانه بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی شامگاه یکشنبه در مراسم معرفی کتاب دوباره فردوس که در قم برگزار شد اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب پس از زلزله شهریور سال ۴۷ در فردوس که با قدرت ۶ ریشتر بود و ۸ هزار و ۵۰۰ نفر از مردم در این زلزله جان خود را از دست دادند برای کمک به مردم وارد میدان شدند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: رژیم ستم شاهی در آن زمان نظام خدمت رسانی به مردم در چنین حوادثی را برای خودش تعریف نکرده بود و جمعیت ده هزار نفری فردوس نیازمند کمک رسانی بودند.

وی ادامه داد: تا شرح ما وقع زلزله به رهبر معظم انقلاب اسلامی که در آن زمان ۲۹ سال داشتند رسید، بی درنگ گفتند باید برویم و کمک کنیم.

سردار زهرایی ابراز داشت: در سال‌های اخیر که سیل به بسیاری از استان‌های کشور آمد، جوانان جهادی در این زمان گفتند باید برویم و کسی درنگ نکرد.

وی ابراز داشت: برای امدادرسانی به سیل زدگان بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ گروه جهادی در میدان حاضر شدند و این در حالی بود که در آن دوره جریانی برای حمایت از نیروهای جهادی نبود.

سردار زهرایی گفت: شهید سلیمانی برای دفاع از وطن، کشور و ولایت در صحنه حاضر شد و با داعش جنگید، چرا که معتقد بود باید این لکه ننگ را از بین برد.

وی با بیان اینکه امروز باید ببینیم که کار خدا چیست ابراز داشت: وقتی دشمن با رسانه‌ها بر روی ذهن جوانان کار کرد تا جمهوری اسلامی را از میان ببرد، رسالت خودمان را در این برهه باید تشخیص دهیم.

رئیس سازمان بسیج سازندگی عنوان داشت: در این اغتشاشات توهین‌ها به سمت ولایت بود و کمتر دولت و مجلس و مسئولان دیگر مورد ناسزا قرار گرفتند، چرا که دشمن می‌داند خیمه انقلاب را باید هدف بگیرد که در این صورت سایر ارکان نیز زده می‌شود و کار خدا امروز در این مقطع حمایت از ولایت است.

وی بیان داشت: امروز کار خدا دفاع از ولایت است و باید در این عرصه شجاعانه و قاطعانه در میدان باشیم و از سویی دیگر باید خدمت بی منت به ملت داشت.

سردار زهرایی ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب از همان دوران به دنبال خدمت رسانی به مردم بود و زلزله فردوس سال ۴۷ بهانه‌ای برای شروع به کار جهادی عملی در مقاطع دیگر است و رهبری بارها فرمودند که من از تجارب زلزله فردوس بارها استفاده کردم.

وی با بیان اینکه متأسفانه جهاد سازندگی در کشاورزی ادغام شد افزود: گفتمان جهادی در این ادغام کم رنگ شد و رهبری تصمیم گرفتند با تشکیل سازمانی مستقل، گفتمان جهادی را ادامه دهند و این امر بر زمین نماند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی ادامه داد: بسیج سازندگی بر این اساس تشکیل شد و رهبر معظم انقلاب به گروه‌های جهادی توصیه‌هایی دارند که باید گروه‌های جهادی آن را سر لوحه کار خود قرار دهند.

وی ابراز داشت: گروه‌های جهادی نه تنها در عرصه خدمت رسانی به مردم در داخل کشور بلکه در عرصه دفاع از حرم نیز وارد کارزار شدند و حماسه آفریدند.

سردار زهرایی گفت: جبهه مقاومت در منطقه ضریب نفوذ ایران و اسلام را تقویت کرد و جبهه جهاد نیز باید رسالت خود را در عرصه بین الملل انجام دهد.

وی عنوان داشت: در سیل شمال و جنوب کشور با فراخوان حاج قاسم گروه‌های جهادی برای کمک به سیل زده‌ها وارد میدان شدند.

وی با بیان اینکه بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب با محوریت جوانان و نوجوانان است افزود: رهبر انقلاب تاکید دارند جهاد موفق خود را هنرمندانه منعکس کنید و کار جهادی‌ها یک امر موفقی است که باید آن را منعکس کرد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی ابراز داشت: ۷ شهید مدافع امنیت اخیر یا مسئول و یا عضو فعال گروه جهادی بودند.