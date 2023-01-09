به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد محمدی دوست شامگاه یکشنبه در ادمه بازدیدها از فعالیت‌های شیلاتی شهرهای مختلف خوزستان از نزدیک مجتمع پرورش ماهی خاویاری، طرح پرورش متراکم ماهیان گرمابی، شهرک شیلاتی اندیمشک و مزرعه پرورش ماهی آقای حنطوش زاده بازدید کرد و تصمیم‌ها و پیشنهادهای لازم در راستای حل موانع موجود اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه شهرستان دزفول به لحاظ دارا بودن پتانسیل بالای آبزی پروری می‌تواند قطب پرورش ماهیان خاویاری در خوزستان شناخته شود، افزود: مجتمع پرورش ماهیان خاویاری شوهان دزفول در زمینی به مساحت ۴۸.۵ هکتار، در حال احداث است که با بهره برداری از این طرح، ظرفیت تولید سالانه، ۲ هزار تن گوشت ماهی خاویاری و ۱۰ تن خاویار پیش بینی می‌شود.

محمدی دوست در ادامه با بیان اینکه رونق و توسعه صنعت آبزی پروری استان با همکاری و همراهی کلیه دستگاه‌های مرتبط تحقق پیدا می‌کند، گفت: برای راه اندازی این مجتمع یک عزم جدی وجود دارد و طبق ارزیابی‌های به عمل آمده بخش عمده این مسائل با پیگیری‌های درون استانی مرتفع خواهند شد.