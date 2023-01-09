تفکیک ارزیابی دانشجویان به منظور رعایت عدالت در جشنواره رازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار داشت: در این دوره از جشنواره رازی، هدف تقدیر از پژوهش‌های اثرگذار و مسئله محور است. پژوهشگرانی که منشا تحول در تحقیقات، فناوری و پژوهش کشور شدند و کشور از ثمرات آن بهره‌مند شده است.

معاون وزیر بهداشت، با اشاره به اجرای عادلانه روند داوری بیست و هشتمین جشنواره علوم تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی عنوان کرد: برگزیدگان در بخش پژوهشگر برتر و پژوهشگر دانشجو از یکدیگر تفکیک شدند و در این بخش پژوهشگران دانشجو نیز در دو گروه عمومی و تحصیلات تکمیلی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی افزود: این در حالی است که در سال‌های گذشته در سال‌های گذشته در این جشنواره دانشجویان با پژوهشگران و نخبگان جوان در یک گروه قرار داشتند و در صورت ارائه H-index باید بالای ۱۲ می‌توانستند در رقابت ها شرکت کنند.

پناهی خاطرنشان کرد: در سال جاری برای اولین‌بار دانشجویان را از گروه نخبگان جدا کردیم و شرط H-index را برداشتیم، بنابراین شانس موفقیت دانشجویان در این جشنواره چند برابر شده است و اصرار ما بر این است که دانشجویان حتما شرکت کنند. داوران این گروه نیز با نظر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی انتخاب شدند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص مزایای شرکت در جشنواره یادآور شد: دانشجویان وقتی در جشنواره رازی مقام بیاورند، به عنوان نخبه محسوب می‌شوند و می‌توانند از مزایای خاص نخبگان بهره‌مند شوند.

پناهی همینطور به اضافه شدن کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی به این دوره از جشنواره رازی اشاره و تصریح کرد: در سال جاری جشنواره رازی در قالب چهار کمیته تخصصی علوم بالینی و سلامت، کمیته علوم پایه پزشکی، کمیته اختراعات و فناوری و کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی برگزار خواهد شد.

بیست و هشتمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی بهمن ماه ۱۴۰۱ در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.