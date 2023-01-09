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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۷:۲۹

همایش ملی هویت و پیشرفت با محوریت استان مرکزی برگزار می‌شود

همایش ملی هویت و پیشرفت با محوریت استان مرکزی برگزار می‌شود

اراک- مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی گفت: همایش ملی هویت و پیشرفت با محوریت این استان اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به برگزاری همایش ملی هویت و پیشرفت با محوریت استان مرکزی اظهار داشت: این همایش به صورت عمومی در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: عناصر و مؤلفه‌های ایجاد و تقویت هویت در استان مرکزی و آسیب شناسی عوامل و علل ایجاد گسست هویتی در استان محورهای استانی این همایش است.

جعفری بیان کرد: رویکرد اصلی این همایش بحث هویت و پیشرفت در سه مفهوم شناسی ارتباط میان هویت و پیشرفت (مبانی نظری)، واکاوی نسبت میان مفهوم اساسی و هویت و مطالعات آسیب شناسانه هویت و پیشرفت و عوامل مقوم هویت به عنوان بستر ساز پیشرفت کشور در ارتباط با مؤلفه‌های بند سه گانه از محورهای این همایش است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی افزود: شرکت کنندگان در این همایش می‌توانند آثار خود را تا پانزدهم اسفند ماه سال جاری به دبیرخانه این همایش ارسال کنند و برگزیدگان شرکت کنندگان در این همایش فروردین ماه سال آینده اعلام می‌شود.

جعفری گفت: علاقه مندان برای ارسال آثار به این همایش و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس Hoviatmkz.ir مراجعه کنند.

وی ادامه داد: تشکل اندیشه ورزان استان مرکزی در راستای اهداف بشریت در جامعه استان مرکزی جمعی از اندیشمندان تشکیل و تا کنون ۵۰ نشست با موضوع هویت استان مرکزی برگزار شده و ثمرات بسیاری برای استان به همراه داشته که همایش ملی هویت و پیشرفت با محوریت هویت از جمله ثمرات این نشست‌ها است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: استاندار این استان به عنوان رئیس، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، معاون نیروی انسانی و منابع استانداری و مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی و سه نفر از اعضای هیأت علمی عضو شورای سیاستگذاری این همایش را برعهده دارند.

جعفری گفت: تاکنون یک پیش نشست همایش ملی هویت و پیشرفت با محوریت استان مرکزی برگزار شده و برگزاری چهار پیش همایش تا زمان برگزاری این همایش در دستور کار قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: تدوین سند هویت استان مرکزی نیز در دستور کار استانداری مرکزی قرار دارد.

کد مطلب 5677894

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