به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به برگزاری همایش ملی هویت و پیشرفت با محوریت استان مرکزی اظهار داشت: این همایش به صورت عمومی در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: عناصر و مؤلفه‌های ایجاد و تقویت هویت در استان مرکزی و آسیب شناسی عوامل و علل ایجاد گسست هویتی در استان محورهای استانی این همایش است.

جعفری بیان کرد: رویکرد اصلی این همایش بحث هویت و پیشرفت در سه مفهوم شناسی ارتباط میان هویت و پیشرفت (مبانی نظری)، واکاوی نسبت میان مفهوم اساسی و هویت و مطالعات آسیب شناسانه هویت و پیشرفت و عوامل مقوم هویت به عنوان بستر ساز پیشرفت کشور در ارتباط با مؤلفه‌های بند سه گانه از محورهای این همایش است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی افزود: شرکت کنندگان در این همایش می‌توانند آثار خود را تا پانزدهم اسفند ماه سال جاری به دبیرخانه این همایش ارسال کنند و برگزیدگان شرکت کنندگان در این همایش فروردین ماه سال آینده اعلام می‌شود.

جعفری گفت: علاقه مندان برای ارسال آثار به این همایش و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس Hoviatmkz.ir مراجعه کنند.

وی ادامه داد: تشکل اندیشه ورزان استان مرکزی در راستای اهداف بشریت در جامعه استان مرکزی جمعی از اندیشمندان تشکیل و تا کنون ۵۰ نشست با موضوع هویت استان مرکزی برگزار شده و ثمرات بسیاری برای استان به همراه داشته که همایش ملی هویت و پیشرفت با محوریت هویت از جمله ثمرات این نشست‌ها است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: استاندار این استان به عنوان رئیس، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، معاون نیروی انسانی و منابع استانداری و مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی و سه نفر از اعضای هیأت علمی عضو شورای سیاستگذاری این همایش را برعهده دارند.

جعفری گفت: تاکنون یک پیش نشست همایش ملی هویت و پیشرفت با محوریت استان مرکزی برگزار شده و برگزاری چهار پیش همایش تا زمان برگزاری این همایش در دستور کار قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: تدوین سند هویت استان مرکزی نیز در دستور کار استانداری مرکزی قرار دارد.