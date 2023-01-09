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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۹:۳۲

مدیرکل پزشکی قانونی گلستان خبرداد؛

فوت ۴۰۶ نفر در تصادفات جاده ای گلستان

فوت ۴۰۶ نفر در تصادفات جاده ای گلستان

گرگان- مدیرکل پزشکی قانونی گلستان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، ۴۰۶ نفر در تصادفات ۹ ماه نخست امسال در گلستان جان باختند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زارعی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال ۴۰۶ گلستانی در تصادفات جان باختند که ۳۶ درصد آنها راکبان موتورسیکلت و ۲۳ درصد عابران پیاده بوده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی گلستان افزود: ضربه به سر با ۴۶ درصد بیشترین علت مرگ و میرهای تصادفات استان را تشکیل می‌دهد که نشان دهنده استفاده نکردن موتورسیکلت سواران از کلاه ایمنی است.

وی ادامه داد: بالا بودن وسعت راه‌های فرعی و روستایی، رغبت کشاورزان به استفاده از موتورسیکلت برای تردد بین روستایی و تا زمین کشاورزی و تعداد بسیار بالای موتورسیکلت در بالا رفتن آمار سوانح فوتی و جرحی استان گلستان تأثیر مثبتی داشته است.

گفتنی است بخش بالایی از مرگ مغزی‌ها و فوتی‌ها ناشی از استفاده نکردن از کلاه ایمنی بوده در حالی که می‌توان با استفاده از این وسیله از بروز این اتفاق‌های ناگوار جلوگیری کرد.

کد مطلب 5678010

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