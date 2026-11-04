رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه برای تأمین زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: پس از برگزاری نشست‌های مشترک با اداره کل راه و شهرسازی و شناسایی سایت‌های مسکونی، مطالعات فنی و طراحی شبکه‌های آب و فاضلاب با استفاده از مشاوران ذی‌صلاح انجام شد و اجرای طرح‌ها بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: تاکنون شبکه‌های آب و فاضلاب سایت‌های ۸۰ واحدی روانسر، ۱۶۰ واحدی کنگاور، ۲۸۰ واحدی سنقر، ۴۰۰ واحدی چشمه‌سفید کرمانشاه، ۷۱۲ واحدی شهید ادیبان و ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی کرمانشاه به‌طور کامل اجرا شده است. عملیات اجرایی سایر سایت‌ها نیز بر اساس اولویت‌های اعلامی اداره کل راه و شهرسازی ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به طرح‌های در دست اجرا بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب پروژه‌هایی از جمله سراج، سایت ۵۴۰۰ واحدی، سیاه‌کمر و شهرک امید در برنامه اجرایی شرکت قرار دارد.

داودی تأمین منابع پایدار آب برای این مجموعه‌های مسکونی را از اقدامات ضروری دانست و گفت: با بررسی نیاز آبی سایت‌های معرفی‌شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی، اقداماتی برای تأمین آب مورد نیاز آن‌ها انجام شده که حفر و تجهیز ۱۵ حلقه چاه و احداث سه مخزن ذخیره آب با ظرفیت مجموع ۱۰ هزار مترمکعب از جمله این اقدامات است.

وی ادامه داد: اجرای دیگر طرح‌ها و تأسیسات مورد نیاز برای تأمین آب پایدار نیز متناسب با نیاز هر پروژه در حال پیگیری و اجراست تا امکان تأمین آب مورد نیاز واحدهای مسکونی فراهم شود.

مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه با تشریح میزان عملیات انجام‌شده عنوان کرد: تاکنون بیش از ۴۵ کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال آب و ۱۲ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در سایت‌های نهضت ملی مسکن اجرا شده است.

داودی افزود: با اجرای این شبکه‌ها، زیرساخت‌های آب و فاضلاب ۲۲۲۰ واحد مسکونی برای جمعیتی بیش از ۹ هزار نفر به‌طور کامل تکمیل شده است.

وی درباره منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل زیرساخت‌های این طرح در استان خاطرنشان کرد: اجرای کامل زیرساخت‌های آب و فاضلاب سایت‌های نهضت ملی مسکن به بیش از ۵ همت اعتبار نیاز دارد که تاکنون حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق ملی مسکن، منابع داخلی شرکت و سایر منابع استانی به این بخش اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تأکید کرد: ادامه اجرای شبکه‌های آب و فاضلاب در سایت‌های نهضت ملی مسکن بر اساس اولویت‌های اعلامی اداره کل راه و شهرسازی و متناسب با اعتبارات ابلاغ‌شده انجام می‌شود و تأمین به‌موقع منابع مالی می‌تواند روند تکمیل زیرساخت‌ها و آماده‌سازی این سایت‌ها را تسریع کند.