به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، وقف‌شده بر آستان قدس رضوی، مجموعه‌های اهدایی و وقفی این بانوان نیکوکار، آثار گوناگون موزه‌ای همچون اسناد، تابلوی نقاشی، آثار لاکی، تمبر و اشیای تزئینی و و منابع ارزشمند کتابخانه‌ای همچون نسخه‌های خطی و کتاب‌های چاپ سنگی را دربرمی‌گیرد. این نمایشگاه در روز چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱ از ساعت ۱۴:۳۰ هم‌زمان با برپایی آئین گرامی‌داشت میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها با حضور دوستداران فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی گشایش می‌یابد.

سه تن از بانوان واقف به این موقوفه از تبار حاج حسین آقا ملک و ره‌روی مسیر او در پاسداری از فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی به شمار می‌آیند. ده تن دیگر، از بانوانی هستند که آثار گوناگون موزه‌ای و کتابخانه‌ای را در سال‌های گذشته به کتابخانه و موزه ملی ملک اهدا و وقف کرده‌اند.

عزت‌ملک و صدیقه (دختران حاج حسین آقا ملک) و فاطمه سودآور (دختر عزت‌ملک ملک و نوه حاج حسین آقا ملک) از خاندان بنیان‌گذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک، در کنار بانو ایران دست‌غیب بهشتی، بانو نسرین دست‌غیب بهشتی، بانو منیرالسادات بحری (شهنیا)، بانو هایده غفاری، بانو امیربانو کریمی فیروزکوهی، بانو لادن جهانسوز، بانو میمنت ذوالقدر (میرصادقی)، بانو پروین‌دخت فتوحی، بانو فاطمه باقری یزدلی (فروتن) و بانو احترام‌الملوک هادی‌زاده هرندی، مجموع واقفان و اهداکنندگانی هستند که گزیده آثارشان در نمایشگاه «نمایشگاه بانوان واقف در کتابخانه و موزه ملی ملک» به نمایش درآمده‌اند.

کتابخانه و موزه ملی ملک دوستداران فرهنگ و هنر را به حضور در آئین گشایش این نمایشگاه فرامی‌خواند.