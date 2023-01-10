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۲۰ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۴۸

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی:

امتحانات نهایی در خراسان جنوبی برگزار می‌شود/لغو آزمون های داخلی

امتحانات نهایی در خراسان جنوبی برگزار می‌شود/لغو آزمون های داخلی

بیرجند- مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: بر اساس اطلاعیه استاندار خراسان جنوبی، تمام امتحانات داخلی در مدارس استان لغو و آزمون های نهایی برگزار می‌شود.

سید علیرضا موسوی نژاد در گفت و گو با مهر بیان کرد: بر اساس اعلام استاندار خراسان جنوبی بر تعطیلی ادارات و دستگاه‌های اجرایی به دلیل شدت سرما و یخبندان و صرفه‌جویی در مصرف سوخت، امتحانات نهایی مدارس برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین بر اساس این اطلاعیه، تمام امتحانات داخلی در مدارس خراسان جنوبی لغو می‌شود.

وی تاکید کرد: امتحانات نهایی و استانی در مدارس خراسان جنوبی به دلیل هماهنگی‌های قبلی و بر اساس زمان بندی کشوری برگزار می‌شود.

موسوی نژاد بیان کرد: آموزش در روز چهارشنبه به صورت مجازی برگزار می‌شود و زمان امتحانات داخلی هم با توجه به اعلام مدرسه به وقت دیگری موکول می‌شود.

کد مطلب 5678393

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