سید علیرضا موسوی نژاد در گفت و گو با مهر بیان کرد: بر اساس اعلام استاندار خراسان جنوبی بر تعطیلی ادارات و دستگاه‌های اجرایی به دلیل شدت سرما و یخبندان و صرفه‌جویی در مصرف سوخت، امتحانات نهایی مدارس برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین بر اساس این اطلاعیه، تمام امتحانات داخلی در مدارس خراسان جنوبی لغو می‌شود.

وی تاکید کرد: امتحانات نهایی و استانی در مدارس خراسان جنوبی به دلیل هماهنگی‌های قبلی و بر اساس زمان بندی کشوری برگزار می‌شود.

موسوی نژاد بیان کرد: آموزش در روز چهارشنبه به صورت مجازی برگزار می‌شود و زمان امتحانات داخلی هم با توجه به اعلام مدرسه به وقت دیگری موکول می‌شود.