بارش ۳۵ سانتی متر برف در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی به استان، بارش باران از روز گذشته در شهرهای مختلف خوزستان شروع شده است.

این بارش‌ها در شهر دهدز، مرکز شهرستان دزپارت در شمال شرق خوزستان به صورت برف بوده است و سبب سفید پوش شدن این منطقه شد.

سبزه زاری گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در شهر دهدز ۳۵ سانتی متر برف باریده است.

بنا بر هشدار نارنجی اداره کل هواشناسی خوزستان، بارش باران و برف در استان تا امروز ادامه خواهد داشت.

شهرستان دزپارت به مرکزیت دهدز دارای ۲ بخش مرکزی و قارون است.