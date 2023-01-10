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۲۰ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۰۸

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

بارش ۳۵ سانتی متر برف در خوزستان

بارش ۳۵ سانتی متر برف در خوزستان

اهواز - مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: بارش برف، دهدز در استان خوزستان را سفید پوش کرد.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی به استان، بارش باران از روز گذشته در شهرهای مختلف خوزستان شروع شده است.

این بارش‌ها در شهر دهدز، مرکز شهرستان دزپارت در شمال شرق خوزستان به صورت برف بوده است و سبب سفید پوش شدن این منطقه شد.

سبزه زاری گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در شهر دهدز ۳۵ سانتی متر برف باریده است.

بنا بر هشدار نارنجی اداره کل هواشناسی خوزستان، بارش باران و برف در استان تا امروز ادامه خواهد داشت.

شهرستان دزپارت به مرکزیت دهدز دارای ۲ بخش مرکزی و قارون است.

کد مطلب 5678526

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    نظرات

    • شیخ رسول IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      15 3
      پاسخ
      چ عجب خوزستان هم برف اومد واقعا این زمستون خیلی عجیبه و فرق داره با تمام زمستون هایی که دیدم
      • Mohamad IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
        20 2
        قسمت هایی از خوزستان همیشه تو فصل زمستون برف داره جاهایی مثل تاراز
    • IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      11 2
      پاسخ
      خوزستان همیشه برف میاد هیج سالی خوزستان بی برف نبوده
    • IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      9 4
      پاسخ
      اونوقت الکی حی میگن خشک سالیه واب نیست پس اینهمه بارون وبرف میزنه کجامیرن وکی میخورشون
    • IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 1
      پاسخ
      ده جمشون کنید باز نگین اب نیست واویلا
    • ناشناس IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام دوستان برف باریدن در خوزستان جای تعجب ندارد شمال خوزستان جزو ییلاقات این استان زر خیزه عجیب اینه که پراید پانصد کیلویی رسیده به سیصد ملیون یعنی کیلویی هفتصد هزار تومان با احتساب لاستیک و سپر و صندلی وروغن وحتی آب داخل رادیاتور اگه اینهارا را کم کنیم میشه کیلو یک ملیون بی گلوله مملکت تسلیم سرمای
    • علی معاوی IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
      پاسخ
      همه جا برف میاد پس خود اهواز چرا نمیاد

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