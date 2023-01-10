عملکرد مالی استقلال و پرسپولیس به شدت ضعیف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصیسازی، مدیران عامل سابق و فعلی باشگاه استقلال اخیراً نکاتی را درباره عملکرد دوره مدیریتی خود مطرح کرده و در توضیحات خود درباره وقایع مالی یک سال گذشته باشگاه، به نقل قولهایی از رئیس کل سازمان خصوصی سازی اشاره کردند که این سازمان لازم میداند به منظور روشنگری و آگاهی بخشی افکار عمومی نکاتی را به شرح زیر اعلام کند:
نکته نخست: فارغ از صحت و سقم ادعاهای مطرح شده، با توجه به بورسی شدن این ۲ باشگاه، علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سایت کدال آخرین وضعیت رویدادهای مالی یک سال اخیر ۲ باشگاه را مشاهده کنند.
اکنون با انتشار حدود ۲۰۰ سند مالی در این سایت در کمتر از یک سال گذشته و بهروزآوری مداوم اطلاعات ارائه شده شفافیت مالی کاملی بر فعالیتهای ۲ باشگاه حاکم بوده و با توجه به مشارکت مردمی در واگذاری قبلی، سهامداران از مسیرهای رسمی به رویدادهای مالی دسترسی مطلوب دارند.
نکته دوم: سال گذشته، فرآیند آماده سازی ۲ باشگاه برای بورسی شدن در یک ستاد مرکزی با نمایندگانی از همه مجموعههای مرتبط بهصورت شبانهروزی انجام شد که با مشارکت مردم در افزایش سرمایه و واگذاری حدود ۱۰ درصد سهام آنها، مسیر خصوصی سازی این دو شرکت آغاز شد و منابع آن در اختیار دو باشگاه قرار گرفت و کمیتهای با عنوان کمیته مصارف متشکل از رئیس کل سازمان خصوصی سازی، معاون وزیر ورزش و مدیرعامل هر باشگاه، تشکیل شد و چارچوب هزینهکرد این منابع را تعیین کرد، اما متأسفانه باشگاه استقلال به دلیل عدم تأمین منابع کافی از فعالیتهای عملیاتی شرکت، این چارچوب را برخلاف باشگاه پرسپولیس، رعایت نکرد و بخشی از این منابع را صرف بازپرداخت بدهیها و هزینه جاری کرد که گزارش این مغایرت به نهادهای ذیصلاح ارائه شده است.
نکته سوم: وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص شرکتهای در لیست واگذاری، به استناد بند یک ماده ۱۸ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ میتواند راسا اعضای هیأت مدیره را انتخاب کند و یا به وزارتخانههای ذیربط این اختیار را تفویض کند که درباره این ۲ باشگاهها این تفویض به وزارت ورزش صورت گرفته و بنابراین، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره باشگاههای استقلال و پرسپولیس را این وزارتخانه انتخاب میکند که طبیعتاً باید در قبال عملکرد ۲ باشگاه پاسخگو باشد.
نکته چهارم: با توجه به عملکرد ضعیف هیأت مدیره ۲ باشگاه در سالیان گذشته و عدم اشراف مالی و اقتصادی مدیران منتخب به منظور حفظ حقوق سهامداران و رفع دغدغههای هواداران، سازمان خصوصیسازی به نیابت از وزارت امور اقتصادی و دارایی در اسرع وقت نسبت به تغییر اکثریت اعضای هیأت مدیره این ۲ باشگاه با برگزاری مجمع عمومی دو شرکت اقدام خواهد کرد.
نکته پنجم: در گام بعدی به منظور تحقق حکمرانی شرکتی مطلوب در این دو باشگاه، پیگیری تحقق درآمد پایدار این دو باشگاه از محل پخش تلویزیونی با همکاری نمایندگان محترم مجلس، سازمان صداوسیما، وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و نمایندگان باشگاهها اقدام خواهد کرد و ضمناً با مصوبه اخیر هیأت واگذاری، عرضه بلوک کنترلی این دو باشگاه (۵۱ درصد) در بهمنماه انجام خواهد شد تا با کاهش سهام دولت، شاهد کارایی و بهرهوری این دو باشگاه بوده و در ضمن الزامات حضور آنها در لیگ قهرمانان آسیا فراهم شود.
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