به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند در مراسم تکریم مهدی ولی‌پور و معارفه بابک محمودی سرپرست جدید سازمان امداد و نجات با تاکید بر راه‌اندازی هرچه سریع‌تر شهرک شبیه‌ساز مخاطرات طبیعی گفت: هلال احمر به دنبال راه‌اندازی شهرک شبیه‌ساز در تهران است که در آن آموزش‌های همگانی خودایمنی و نجات دیگران برای عموم جامعه برگزار شود و همچنین تیم‌های تخصصی امداد و نجات بتوانند آموزش‌های لازم را در شرایطی شبیه به صحنه واقعی سانحه تجربه کنند.

کولیوند افزود: در این شهرک مخاطرات شایع در کشور مانند سیل، طوفان و زلزله شبیه‌سازی می‌شوند. فدراسیون جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر نیز با استقبال از این اقدام، از ما خواسته که شرایطی را فراهم کنیم تا امدادگران سایر جمعیت‌های ملی در کشورهای همسایه نیز بتوانند از ظرفیت آموزشی آن استفاده کنند.

وی تاکید کرد: سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از ظرفیت نیروی انسانی ورزیده و تجربه بسیار ارزنده در پاسخ به سوانح برخوردار است. بنابراین سرپرست جدید این سازمان تلاش خود را بر به ثمر رسیدن و راه‌اندازی این شهرک شبیه‌ساز آموزشی متمرکز کند.

رئیس جمعیت هلال احمر در بخش دیگری از سخنانش، منابع انسانی فعال و آماده به کار را مهم‌ترین سرمایه سازمان امداد و نجات دانست و گفت: باید در آموزش تیم‌های «واکنش سریع» عجله کرد. لازم است که در هر استان تیم‌های واکنش سریع آموزش ببیند و بلافاصله تجهیز و مستقر شوند.

کولیوند همچنین بر به‌روزرسانی دستورالعمل‌های عملیات تاکید کرد و گفت: ضروری است دستورالعمل‌ها درباره تیم‌های تخصصی، امدادگران متخصص و ناوگان لجستیک به روز شود.

وی از کمبود تجهیزات لازم برای انجام انواع عملیات‌های امداد و نجات گفت اما ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های تازه و حمایت دولت و مجلس، بخشی از این کمبودها جبران شود.