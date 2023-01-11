متخصصان ICU در تهران گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه، از صبح چهارشنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ در مرکز همایشهای بین المللی رازی تهران، آغاز به کار کرد.
این کنگره به همت انجمن مراقبتهای ویژه ایران و با حضور اساتید و پژوهشگران برجسته و سرشناس از داخل و خارج کشور، با هدف دستیابی و هماهنگی با علم روز دنیا و افزایش و ارتقا ضریب سلامت و زندگی و کیفیت خدمات درمانی در بخشهای مراقبتهای ویژه در کنار سخنرانانی از رشتههای مختلف برگزار میشود.
همچنین، در این گردهمایی آخرین دستاوردهای پزشکی در حوزههای گوناگون مراقبتهای ویژه ارائه خواهد شد.
مراسم تجلیل از پزشکان و پرستاران دوران پاندمی کرونا بخش دیگری از این کنگره خواهد بود.
هشتمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه ایران در روزهای ۲۱ الی ۲۳ دی ماه در مرکز همایشهای رازی تهران برگزار میشود.
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