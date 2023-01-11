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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۸:۱۳

رئیس اداره اطلاع رسانی آموزش و پرورش کرمان اعلام کرد؛

تعطیلی مدارس برخی مناطق کرمان در پی بارش برف و باران

تعطیلی مدارس برخی مناطق کرمان در پی بارش برف و باران

کرمان - رئیس اداره اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان کرمان از تعطیلی و آموزش مجازی مدارس برخی مناطق استان در پی بارش برف و باران خبر داد.

مهران باهری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در پی بارش برف و باران، سردی هوا و آب گرفتگی معابر، آموزش حضوری در مدارس دوره پیش دبستانی و ابتدایی شهرستان رفسنجان تعطیل و آموزش از طریق فضای پیگیری می‌شود.

وی از تعطیلی آموزش حضوری در مدارس دوره ابتدایی شهرستان رابر به علت سردی هوا و یخ زدگی سطح معابر خبر داد و افزود: مدارس متوسطه دوره اول و دوم این شهرستان نیز با دو ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

باهری با اشاره به تعطیلی مدارس مدارس دهستان سیرچ از توابع منطقه شهداد بیان کرد: مدارس منطقه شهدا نیز با توجه به سردی هوا و آبگرفتگی معابر فعالیت خود را با یک ساعت تأخیر آغاز خواهند کرد.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش از تعطیلی آموزش حضوری در مدارس دوره ابتدایی شهرستان کوهبنان خبر داد و گفت: مدارس متوسطه اول و دوم این شهرستان با دو ساعت تأخیر به فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

باهری از تعطیلی مدارس تمامی دوره‌های تحصیلی در فیض آباد راور و مدارس دوره ابتدایی و متوسطه بخش کوهساران راور و مدارس دوره ابتدایی روستاهای خورند بغیجان و ریحان از توابع شهرستان راور خبر داد.

وی از تعطیلی مدارس پیش دبستانی و ابتدایی مس سرچشمه با توجه به برودت هوا با آبگرفتگی معابر خبر داد و افزود: آموزش در این مدارس به صورت غیر حضوری و از طریق فضای مجازی پیگیری می‌شود.

باهری گفت: آموزش حضوری در مدارس پیش دبستانی و دوره ابتدایی منطقه نوق نیز امروز چهارشنبه تعطیل اعلام شده و آموزش از طریق فضای مجازی پیگیری می‌شود.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان خاطر نشان کرد: آموزش حضوری در مدارس دهبکری و ابارق از توابع شهرستان بم نیز تعطیل و آموزش از طریق غیر حضوری پیگیری می‌شود.

باهری با اشاره به تعطیلی مدارس دوره ابتدایی و پیش دبستانی در شهرستان زرند از تعطیلی و آموزش حضوری در تمامی دوره‌های تحصیلی مناطق دشتخاک و سربنان از توابع این شهرستان به علت برودت هوا و یخ زدگی معابر خبر داد.

وی تاکید کرد: با توجه به تعطیلی مدارس متوسطه دوم در برخی از مناطق امتحانات نهایی در موعد مقرر برگزار می‌شود.

کد مطلب 5679210

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