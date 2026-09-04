به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نورافکن اظهار کرد: این آتش‌سوزی از ساعت ۱۷ عصر در ارتفاعات بالادست روستای نر قشلاقی آغاز شد و با توجه به صعب‌العبور بودن مسیر و کوهستانی بودن منطقه، عملیات مهار و اطفای حریق با دشواری همراه بود.

وی افزود: آتش‌سوزی که در حدود ۱۸ هکتار از مراتع و پوشش طبیعی منطقه را درگیر کرده بود، پس از حدود پنج ساعت تلاش مستمر نیروهای عملیاتی، ساعت ۲۱:۴۵ به‌طور کامل مهار شد.

بخشدار مرکزی بیله‌سوار ادامه داد: در عملیات اطفای این حریق، پنج نفر از نیروهای عملیاتی منابع طبیعی شهرستان با استفاده از تجهیزات دمنده اطفای حریق، بیل و سایر تجهیزات تخص،صی حضور داشتند و همچنین دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی دهیاری‌های بخش مرکزی نیز در عملیات مشارکت کردند.