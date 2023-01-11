به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا تصاویری از ویرانی‌های شدید ناشی از سیل و طوفان در ایالت کالیفرنیا را منتشر کرد.

در روزهای اخیر طوفان‌های شدید همراه با باران‌های سیل آسا موجب به راه افتادن سیلاب در مناطق مختلف ایالت کالیفرنیا شده بود، همچنین در روزهای اخیر امواج بسیار شدیدی تاسیسات ساحلی در کالیفرنیا را تخریب کرد.

در پی سیل شدید که وارد مناطق گسترده‌ای از ایالت کالیفرنیا شد، هزاران خانوار مجبور به ترک منازل خود شدند تا در مناطق امن مستقر شوند.

همچنین اداره هواشناسی آمریکا با اشاره به وقوع رانش زمین در مناطقی از ایالت کالیفرنیا درباره ادامه وضعیت طوفانی در این منطقه هشدار داده است.

از زمان آغاز طوفان‌های شدید و باران‌های سیل آسا در ایالت کالیفرنیا در یک هفته گذشته، دستکم ۱۴ نفر در مناطق مختلف این ایالت کشته شده اند که دو نفر از آنها در اثر سقوط درختان جان خود را از دست داده اند.

اداره هواشناسی آمریکا با اشاره به اینکه در روزهای اخیر میزان بارش باران به بیش از ۳۵ سانتی متر رسیده، افزود: در ساعات آینده بارش باران همچنان در کالیفرنیا ادامه خواهد داشت.