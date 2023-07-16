وقوع سیلاب در ایالت پنسیلوانیا آمریکا/ ۸ نفر کشته و مفقود شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، بر اثر بارش باران‌های سیل آسا و جاری شدن سیلاب در بخش‌هایی از آمریکا، در قسمت‌هایی از ایالت پنسیلوانیا سیل مرگباری جاری شد.

بر اساس اعلام این رسانه، تا کنون در این حادثه ۴ نفر کشته شده و ۴ تَن هم مفقود شده اند.

این حادثه بیشتر شهرستان «باکس» در ایالت پنسیلوانیا را درگیر کرده است.

اعلام شده است که تنها در ساعت ۱۷:۳۰ عصر روز شنبه دست کم ۴ اینچ (۱۰.۱۶ سانتیمتر) در مناطقی از ایالت پنسیلوانیا باران شدیدی باریده است.

گزارش این رسانه از تخریب گسترده راه‌ های مواصلاتی و جاده‌ های مناطقی از شهرستان باکس بر اثر وقوع سیلاب حکایت دارد.

پلیس این ایالت اعلام کرد که چندین جاده در شهر یاردلی در شهرستان باکس پنسیلوانیا همچنان مسدود است و برخی راه‌ها را آب برده و برخی دیگر از مسیرهای مواصلاتی شهر تا زمان اطمینان یافتن از ایمنی آنها، بسته شده اند.

مقامات این شهر وعده داده اند که در پی رفع مشکلات ناشی از وقوع سیلاب هستند.