ژن درمانی عمر را طولانی تر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، آنها معتقدند ژن تراپی مذکور مانند یک تکنیک معکوس سازی روند سالمندی عمل می کند که در آینده برای جوانسازی انسان ها به کار گرفته می شود.

در این پژوهش، محققان ۳ژن مخصوص را در موش هایی که ۹ هفته از عمر آنها باقی مانده بود، دوباره برنامه ریزی کردند. جالب آنکه این موش ها پس از ژن درمانی ۱۸ هفته زنده ماندند. موش های مذکور قبل از ژن درمانی مشابه انسان های ۷۷ ساله بودند.

به گفته شرکت «رجووینیت بیو» عمر موش های مورد آزمایش پس از ارائه ژن ها ۷ درصد رشد کرد. با انجام تحقیقات بیشتر می توان این درصد را افزایش داد و پیشرفت این تحقیق حتی کمک می کند در آینده عمر سالمندان نیز بیشتر شود.

نوا دیویدسون یکی از مولفان این تحقیق می گوید: این یک فناوری قدرتمند است و نمونه اولیه آن نیز انجام شد. من در حقیقت می خواستم نشان دهم برای جمعیت سالمند چه می توان انجام داد.

هنگامیکه سلول های سالمند در معرض پروتئتین ها یا ژن هایی قرار می گیرند که در مرحله رویان قرار می گیرند، مانند سلول های بنیادی جوان عمل می کنند. این فرایند برنامه ریزی دوباره ژنتیک نام دارد.

البته این تحقیق براساس روش ابداعی یک محقق ژاپنی به نام شینیا یاماناکا انجام شد که برنده نوبل پزشکی ۲۰۱۲ شد.