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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۴۳

سفر هیئت اقلیم کردستان به ریاست «مسرور بارزانی» به بغداد

سفر هیئت اقلیم کردستان به ریاست «مسرور بارزانی» به بغداد

هیئت اقلیم کردستان به ریاست مسرور بارزانی در سفر به بغداد با رؤسای قوای سه گانه و رئیس شورای عالی قضایی دیدار و رایزنی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری السومریه، یک هیئت کُردی امروز چهارشنبه به ریاست «مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق برای بررسی تعدادی از پرونده‌ها عازم بغداد پایتخت این کشور شد.

دفتر اطلاع رسانی دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان ضمن اعلام این خبر افزود مسرور بارزانی و هیئت همراه با «عبداللطیف جمال راشد» رئیس جمهور، «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضائی عراق دیدارهایی خواهند داشت.

طبق این بیانیه، قرار است در این دیدارها و نشست‌ها به تعدادی پرونده رسیدگی شود که مهمترین آن، حل مشکلات باقی مانده بین اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق طبق قانون اساسی، بررسی برنامه‌های وزارتی و همچنین تقویت روابط و همکاری بین بغداد- اربیل برای مقابله با چالش‌های موجود در عراق در همه سطوح است.

کد مطلب 5679511

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