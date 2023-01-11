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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۵۵

معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین:

مطالبه گری اصلی ترین گفتمان رسانه است

مطالبه گری اصلی ترین گفتمان رسانه است

رشت- معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین با بیان اینکه اصلی ترین گفتمان رسانه مطالبه گری است، گفت: تشکیل قرارگاه رسانه‌ای جهاد تبیین در پاسخ گویی به آفند دشمن نیاز ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی پیش از ظهر چهارشنبه در هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر گیلان، اظهار کرد: گیلانیان طلایه داران فرهنگ، تمدن و ایثارگری در بخش‌های مختلف است.

وی با اشاره به اهمیت رسانه در جنگ ترکیبی، افزود: ابزار رسانه در جنگ ترکیبی و شناختی نقش مؤثری در بخش‌های مختلف است.

معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین با بیان اینکه وظیفه رسانه جهت دهی است، گفت: کار رسانه فقط اطلاع رسانی نیست جهت دهی افکار عمومی باید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های رسانه باشد.

سردار معروفی، امیدآفرینی را یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه برشمرد و بیان کرد: پویایی و امیدآفرینی در جامعه باید در اولویت اصلی متولیان رسانه‌ای و خبرنگاران قرار گیرد.

وحدت آفرینی یکی از مهم‌ترین رسالت‌های رسانه

وی با اشاره به جنگ نرم و شناختی دشمن علیه نظام اسلامی، افزود: عملیات روانی و جنگ شناختی به خاطر انشقاق و فاصله گرفتن مردم از نظام است.

معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین با اشاره به نقش محوری رسانه در ابعاد مختلف، اضافه کرد: رسانه انتقال دهنده اصلی نگاه مردم و مسئولان است.

سردار معروفی با بیان اینکه اصلی ترین گفتمان رسانه مطالبه گری است، گفت: مطالبه گری باید بر مبنای منافع ملی و اعتقادات نظام صورت گیرد نه بر مبنای تخریب.

وی، وحدت آفرینی یکی از مهم‌ترین رسالت‌های اصحاب رسانه برشمرد، افزود: رسانه باید از تفرقه افکنی و انشقاق در جامعه پرهیز کند.

معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین با تاکید بر اینکه رسانه باید نگاه ملی به موضوعات داشته باشد، تصریح کرد: نگاه حزبی، جناحی، عده‌ای و قبیله‌ای در رسانه جواب نمی‌دهد و لزوم جامعیت در رسانه اهمیت دارد.

سردار معروفی با بیان اینکه عملیات روانی با شناخت دشمن جواب می‌دهد، گفت: تشکیل قرارگاه رسانه‌ای جهاد تبیین در پاسخ گویی به آفند دشمن نیاز ضروری است. در مقابل دشمن باید ملی و جامع محورانه عمل کنیم نه جناحی و حزبی.

معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین با اشاره به شکوه و عظمت مراسم تشییع پیکر شهید سلیمانی، بیان کرد: حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر شهید سلیمانی، پایبندی مردم به نظام را تثبیت کرد.

دشمن به دنبال گرفتن اراده و شجاعت مردم ایران است

وی با اشاره به نقشه‌های شوم دشمن علیه نظام اسلامی، افزود: دشمن دنبال گرفتن اراده و شجاعت مردم ایران است.

معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین با بیان اینکه تقویت سواد رسانه در جامعه بسیار اهمیت دارد، گفت: سواد رسانه در جامعه امروز از نان شب هم واجب تر است.

سردار معروفی در بخش دیگر سخنان خود به تشریح ابعاد شخصیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی پرداخت و اضافه کرد: حاج قاسم هیچ عقبه مالی ندارد و تمام زندگی اش بر اساس معنویت، تقوا و عمل صالح بنا شده بود.

وی با بیان اینکه شهید سلیمانی یک نماد است، افزود: ولایت مداری و توجه به امر رهبری از رویکردهای اصلی حاج قاسم سلیمانی بود.

معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین با اشاره به نگاه سیاسی حاج قاسم در منطقه و جهان اسلام، بیان کرد: حاج قاسم سلیمانی سیاسی بود اما سیاست زده، جناحی و حزبی عمل نمی‌کرد.

توجه به اصول، رهبری و انقلاب از سوی حاج قاسم

سردار معروفی با بیان اینکه مبنای حاج قاسم دست گیری بود نه مچ گیری، گفت: حاج قاسم به اصول، رهبری و انقلاب و ارزش‌ها توجه می‌کرد.

وی با بیان اینکه هشت سال جنگ تحمیلی آوردگاه بسیج شدن تمام جهان علیه نظام اسلامی بود، افزود: در این هشت سال رزمندگان و شهدا و ایثارگران از ناموس و وطن خویش دفاع کردند.

معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین با بیان اینکه حاج قاسم نماد غیرت دینی و وطن پرستی است، گفت: حاج قاسم و رزمندگان محور مقاومت با تمام قوا مبارزه کردند و جنگیدند و اجازه ندادند تا هتکی به ناموس، حریم و حرم صورت گیرد.

سردار معروفی با بیان اینکه ناموس پرستی از اولویت‌های نظام اسلامی است، تصریح کرد: حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای عزیز نماد ناموس پرستی هستند.

وی با بیان اینکه حاج قاسم قلب ملت ایران است، افزود: حاج قاسم مکتب عمل گرا، الگوی تمام عیار و رسانه اثرگذار انقلاب اسلامی است.

کد مطلب 5679539

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