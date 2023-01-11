مطالبه گری اصلی ترین گفتمان رسانه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی پیش از ظهر چهارشنبه در هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر گیلان، اظهار کرد: گیلانیان طلایه داران فرهنگ، تمدن و ایثارگری در بخش‌های مختلف است.

وی با اشاره به اهمیت رسانه در جنگ ترکیبی، افزود: ابزار رسانه در جنگ ترکیبی و شناختی نقش مؤثری در بخش‌های مختلف است.

معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین با بیان اینکه وظیفه رسانه جهت دهی است، گفت: کار رسانه فقط اطلاع رسانی نیست جهت دهی افکار عمومی باید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های رسانه باشد.

سردار معروفی، امیدآفرینی را یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه برشمرد و بیان کرد: پویایی و امیدآفرینی در جامعه باید در اولویت اصلی متولیان رسانه‌ای و خبرنگاران قرار گیرد.

وحدت آفرینی یکی از مهم‌ترین رسالت‌های رسانه

وی با اشاره به جنگ نرم و شناختی دشمن علیه نظام اسلامی، افزود: عملیات روانی و جنگ شناختی به خاطر انشقاق و فاصله گرفتن مردم از نظام است.

معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین با اشاره به نقش محوری رسانه در ابعاد مختلف، اضافه کرد: رسانه انتقال دهنده اصلی نگاه مردم و مسئولان است.

سردار معروفی با بیان اینکه اصلی ترین گفتمان رسانه مطالبه گری است، گفت: مطالبه گری باید بر مبنای منافع ملی و اعتقادات نظام صورت گیرد نه بر مبنای تخریب.

وی، وحدت آفرینی یکی از مهم‌ترین رسالت‌های اصحاب رسانه برشمرد، افزود: رسانه باید از تفرقه افکنی و انشقاق در جامعه پرهیز کند.

معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین با تاکید بر اینکه رسانه باید نگاه ملی به موضوعات داشته باشد، تصریح کرد: نگاه حزبی، جناحی، عده‌ای و قبیله‌ای در رسانه جواب نمی‌دهد و لزوم جامعیت در رسانه اهمیت دارد.

سردار معروفی با بیان اینکه عملیات روانی با شناخت دشمن جواب می‌دهد، گفت: تشکیل قرارگاه رسانه‌ای جهاد تبیین در پاسخ گویی به آفند دشمن نیاز ضروری است. در مقابل دشمن باید ملی و جامع محورانه عمل کنیم نه جناحی و حزبی.

معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین با اشاره به شکوه و عظمت مراسم تشییع پیکر شهید سلیمانی، بیان کرد: حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر شهید سلیمانی، پایبندی مردم به نظام را تثبیت کرد.

دشمن به دنبال گرفتن اراده و شجاعت مردم ایران است

وی با اشاره به نقشه‌های شوم دشمن علیه نظام اسلامی، افزود: دشمن دنبال گرفتن اراده و شجاعت مردم ایران است.

معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین با بیان اینکه تقویت سواد رسانه در جامعه بسیار اهمیت دارد، گفت: سواد رسانه در جامعه امروز از نان شب هم واجب تر است.

سردار معروفی در بخش دیگر سخنان خود به تشریح ابعاد شخصیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی پرداخت و اضافه کرد: حاج قاسم هیچ عقبه مالی ندارد و تمام زندگی اش بر اساس معنویت، تقوا و عمل صالح بنا شده بود.

وی با بیان اینکه شهید سلیمانی یک نماد است، افزود: ولایت مداری و توجه به امر رهبری از رویکردهای اصلی حاج قاسم سلیمانی بود.

معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین با اشاره به نگاه سیاسی حاج قاسم در منطقه و جهان اسلام، بیان کرد: حاج قاسم سلیمانی سیاسی بود اما سیاست زده، جناحی و حزبی عمل نمی‌کرد.

توجه به اصول، رهبری و انقلاب از سوی حاج قاسم

سردار معروفی با بیان اینکه مبنای حاج قاسم دست گیری بود نه مچ گیری، گفت: حاج قاسم به اصول، رهبری و انقلاب و ارزش‌ها توجه می‌کرد.

وی با بیان اینکه هشت سال جنگ تحمیلی آوردگاه بسیج شدن تمام جهان علیه نظام اسلامی بود، افزود: در این هشت سال رزمندگان و شهدا و ایثارگران از ناموس و وطن خویش دفاع کردند.

معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین با بیان اینکه حاج قاسم نماد غیرت دینی و وطن پرستی است، گفت: حاج قاسم و رزمندگان محور مقاومت با تمام قوا مبارزه کردند و جنگیدند و اجازه ندادند تا هتکی به ناموس، حریم و حرم صورت گیرد.

سردار معروفی با بیان اینکه ناموس پرستی از اولویت‌های نظام اسلامی است، تصریح کرد: حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای عزیز نماد ناموس پرستی هستند.

وی با بیان اینکه حاج قاسم قلب ملت ایران است، افزود: حاج قاسم مکتب عمل گرا، الگوی تمام عیار و رسانه اثرگذار انقلاب اسلامی است.