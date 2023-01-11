به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش، فرمانده منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش و فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش معرفی شدند.
امیر دریادار دوم قادر وظیفه به عنوان فرمانده منطقه یکم نداجا و دریادار دوم حسین حسنی به عنوان سرپرست قرارگاه مقدم ناوگان جنوب منصوب شدند
دریادار ایرانی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید منطقه یکم و قرارگاه مقدم ناوگان جنوب ضمن تشکر از زحمات شبانه روزی و بیشائبه دریادار دوم رضا قربانی عنوان کرد: دریادار دوم قربانی از فرماندهان ولایی، خستگی ناپذیر و دلسوزی بود که در زمان فرماندهی وی با پیگیریها و پشتکار او شاهد اتفاقات مثبتی در مجموعه منطقه یکم نداجا بودیم و هم اکنون بنا به صلاحدید در سمتهای دیگر مشغول به خدمت خواهد شد.
دریادار ایرانی تصریح کرد: پرچم خدمت به نظام اسلامی همیشه بر افراشته است و همه ما سربازان ایران اسلامی تنها با هدف اعتلای پرچم سه رنگ زیبای ایران در هر پست و مقام و جایگاهی تنها یک هدف را دنبال میکنیم و آن سربلندی کشور عزیزمان است.
در این مراسم از دریادار دوم رضا قربانی با اهدا لوح یادبود قدردانی شد و لوح انتصاب امیر دریادار دوم قادر وظیفه و دریاداردوم حسین حسنی تقدیم آنان شد.
گفتنی است؛ مقامات لشکری و کشوری استان هرمزگان همچون سردار غلامشاهی فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه، امیر سرتیپ دوم هوشمند فرمانده منطقه پدافند جنوب شرق نیروی پدافند هوایی ارتش، تکین داستان نظامی استان هرمزگان و حجت الاسلام صنعت پور رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش در این مراسم حضور داشتند.
طی مراسمی با حضور دریادار شهرام ایرانی صورت گرفت:
انتصاب فرمانده جدید منطقه یکم امامت نداجا
دریادار دوم قادر وظیفه فرمانده منطقه یکم امامت نداجا و دریادار دوم حسین حسنی به عنوان سرپرست قرارگاه مقدم ناوگان جنوب منصوب شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش، فرمانده منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش و فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش معرفی شدند.
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