انتصاب فرمانده جدید منطقه یکم امامت نداجا

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش، فرمانده منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش و فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش معرفی شدند.



امیر دریادار دوم قادر وظیفه به عنوان فرمانده منطقه یکم نداجا و دریادار دوم حسین حسنی به عنوان سرپرست قرارگاه مقدم ناوگان جنوب منصوب شدند



دریادار ایرانی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید منطقه یکم و قرارگاه مقدم ناوگان جنوب ضمن تشکر از زحمات شبانه روزی و بی‌شائبه دریادار دوم رضا قربانی عنوان کرد: دریادار دوم قربانی از فرماندهان ولایی، خستگی ناپذیر و دلسوزی بود که در زمان فرماندهی وی با پیگیری‌ها و پشتکار او شاهد اتفاقات مثبتی در مجموعه منطقه یکم نداجا بودیم و هم اکنون بنا به صلاحدید در سمت‌های دیگر مشغول به خدمت خواهد شد.



دریادار ایرانی تصریح کرد: پرچم خدمت به نظام اسلامی همیشه بر افراشته است و همه ما سربازان ایران اسلامی تنها با هدف اعتلای پرچم سه رنگ زیبای ایران در هر پست و مقام و جایگاهی تنها یک هدف را دنبال می‌کنیم و آن سربلندی کشور عزیزمان است.



در این مراسم از دریادار دوم رضا قربانی با اهدا لوح یادبود قدردانی شد و لوح انتصاب امیر دریادار دوم قادر وظیفه و دریاداردوم حسین حسنی تقدیم آنان شد.



گفتنی است؛ مقامات لشکری و کشوری استان هرمزگان همچون سردار غلامشاهی فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه، امیر سرتیپ دوم هوشمند فرمانده منطقه پدافند جنوب شرق نیروی پدافند هوایی ارتش، تکین داستان نظامی استان هرمزگان و حجت الاسلام صنعت پور رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش در این مراسم حضور داشتند.