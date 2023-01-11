آخرین قیمت دلار و یورو ۲۱ دی ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار در بازار توافقی به قیمت ۴۰,۰۰۰ تومان رسیده و یورو توافقی نیز به قیمت ۴۲,۸۰۰ نزدیک شد، قیمت دلار حواله در سامانه نیما به قیمت ۲۸,۵۰۰ تومان رسیده و دلار اسکناس سامانه نیما ۳۰,۶۹۳ تومان قیمت خورد. یورو حواله نیز در سامانه نیما به قیمت ۳۰,۶۵۷ تومان رسیده و یورو اسکناس به قیمت ۳۳۰,۱۶۸ تومان معامله شد.

دلار در بازار هرات به قیمت ۴۰,۷۳۰ تومان رسیده و در بازار سلیمانیه نیز به قیمت ۴۱,۰۹۰ تومان رسید، نکته قابل توجه معاملات امروز بازار ارز نزدیک شدن قیمت بازارهای سلیمانیه و هرات به قیمت توافقی است که می‌تواند حجم عرضه در بازار توافقی را بیشتر از قبل کند.