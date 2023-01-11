  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۵:۴۷

امروز رقم خورد؛

آخرین قیمت دلار و یورو ۲۱ دی ۱۴۰۱

آخرین قیمت دلار و یورو ۲۱ دی ۱۴۰۱

قیمت دلار حواله در سامانه نیما به قیمت ۲۸,۵۰۰ تومان رسیده و دلار اسکناس سامانه نیما ۳۰,۶۹۳ تومان قیمت خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار در بازار توافقی به قیمت ۴۰,۰۰۰ تومان رسیده و یورو توافقی نیز به قیمت ۴۲,۸۰۰ نزدیک شد، قیمت دلار حواله در سامانه نیما به قیمت ۲۸,۵۰۰ تومان رسیده و دلار اسکناس سامانه نیما ۳۰,۶۹۳ تومان قیمت خورد. یورو حواله نیز در سامانه نیما به قیمت ۳۰,۶۵۷ تومان رسیده و یورو اسکناس به قیمت ۳۳۰,۱۶۸ تومان معامله شد.

دلار در بازار هرات به قیمت ۴۰,۷۳۰ تومان رسیده و در بازار سلیمانیه نیز به قیمت ۴۱,۰۹۰ تومان رسید، نکته قابل توجه معاملات امروز بازار ارز نزدیک شدن قیمت بازارهای سلیمانیه و هرات به قیمت توافقی است که می‌تواند حجم عرضه در بازار توافقی را بیشتر از قبل کند.

کد مطلب 5679869

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها