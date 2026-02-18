به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه چوپانی معاون اجرایی بنیاد بینالمللی آبشار عاطفهها با اشاره به گستردگی فعالیت این بنیاد در سراسر کشور اظهار داشت: این نهاد مردمی با ۹۴۰ نمایندگی فعال، خدمات حمایتی خود را به بیش از ۵۰۰ هزار نفر ارائه میدهد و ۱۰ هزار خادم به صورت افتخاری در سراسر کشور مشغول خدمترسانی به جامعه هدف هستند.
وی افزود: در این مرحله از کمکرسانی، گروه جهادی از استان تهران به مدت ۱۰ روز در استان کهگیلویه و بویراحمد حضور یافتند. در این مأموریت، ۲۲۰ سری جهیزیه به نوعروسان این استان اهدا شد که ارزش ریالی هر سری جهیزیه ۵۰۰ میلیون ریال است.
معاون اجرایی بنیاد بینالمللی آبشار عاطفهها اضافه کرد: همچنین ۲۱۰ دستگاه لوازم گرمایشی به ارزش هر دستگاه بیش از ۵۰ میلیون ریال در اختیار خانوادههای فاقد امکانات گرمایشی در این استان قرار گرفت.
چوپانی ادامه داد: مجموع ارزش این کمکها بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد میشود که با مشارکت خیرین تهرانی تأمین و به هموطنان کمبرخوردار در استان کهگیلویه و بویراحمد اهدا شده است.
وی با اشاره به سابقه فعالیت این نهاد مردمی گفت: آبشار عاطفهها فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰ در مشهد مقدس آغاز کرد و از سال ۱۳۹۲ در استان کهگیلویه و بویراحمد مستقر شده است. سالانه بیش از هشت هزار و ۸۸۸ سری جهیزیه در سراسر کشور به نوعروسان و زوجهای جوان اهدا میشود.
چوپانی با تأکید بر ماهیت کاملاً مردمی این نهاد خاطرنشان کرد: بنیاد آبشار عاطفهها دارای مجوز رسمی از وزارت کشور است و به عنوان یک پل ارتباطی بین انسانهای نیکوکار و نیازمندان فعالیت میکند. تمامی کمکها مردمی بوده و هیچگونه بودجه دولتی یا ارگانی دریافت نمیکنیم.
معاون اجرایی بنیاد بینالمللی آبشار عاطفه ها در ادامه تاکید کرد: درخواست بنیاد آبشار عاطفه ها از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور این است که رفع سد موانع از مسیر خیرخواهانه رو انشالله داشته باشند به این صورت که به خیریه ها و بهویژه به خیریه آبشار عاطفه ها و پرسنل این بنیاد که داوطلبانه و جهادی فعالیت می کنند نگاه ویژه ای داشته باشند.
آیتالله سید نصیر حسینی نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم، ضمن تبریک پیوند آسمانی ازدواج به دامادها و خانوادههای آنان و با قدردانی از بنیاد آبشار عاطفه ها در برگزاری این رویداد خیرخواهانه، ازدواج را یکی از مقدسترین پیوندهای الهی خواند و با تأکید بر جایگاه والای خانواده در نظام آفرینش ابراز داشت: خانواده مهد پرورش انسان است و خداوند جهان را برای انسان آفریده است.
وی افزود: در این پیوند مقدس، دو مسئله اساسی باید مورد توجه جدی قرار گیرد؛ نخست توجه به معنویت، ارزشهای الهی و شکرگزاری از نعمتهای خداوند و دوم مسئله فرزندآوری که امروز به یک بحران ملی تبدیل شده است.
نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد با ابراز نگرانی از رشد منفی جمعیت در کشور، تصریح کرد: اگر امروز برای این بحران چارهای نیندیشیم، در آینده نزدیک با مشکلات عمیقی مواجه خواهیم شد که امکان جبران آن وجود نخواهد داشت. متأسفانه برخی تبارها در ایران در معرض انقراض قرار گرفتهاند، زیرا نرخ جایگزینی جمعیت کاهش یافته و زاد و ولد پاسخگوی نیاز جمعیتی نیست.
وی با اشاره به اهمیت نگاه فرهنگی و اجتماعی به مسئله جمعیت خاطرنشان کرد: این بحران صرفاً یک مسئله آماری نیست، بلکه یک تکلیف شرعی، ملی و فرهنگی است. همه اقشار جامعه به ویژه زوجهای جوان باید نسبت به این موضوع دغدغه داشته باشند.
وی گفت: مادری که فرزندی را متولد میکند و شیر میدهد، مانند مجاهد فی سبیل الله است و خداوند برای او ارزش شهادت قائل شده است. از این رو باید نیت زوجهای جوان، افزایش جمعیت شیعه و لشکر امام زمان(عج) باشد.
آیتالله حسینی با قدردانی از کمکهای بنیاد آبشار عاطفهها در تأمین جهیزیه زوجهای نیازمند، عنوان کرد: گرچه مشکلات اقتصادی و تأمین جهیزیه دغدغه جوانان است، اما با الگوبرداری از زندگی ساده و قناعتپیشگی گذشتگان میتوان با حداقلها زندگی را آغاز کرد و خداوند نیز برکت خواهد داد. در گذشته خانوادههایی با ۱۰ یا ۱۲ فرزند وجود داشتند، امروز توقع سه یا چهار فرزند توقع بالایی نیست.
وی ضمن تأکید بر اهمیت تربیت صحیح فرزندان در کنار فرزندآوری، از مسئولان و خیرین خواست تا همچنان به حمایت از زوجهای جوان و ترویج فرهنگ ازدواج آسان ادامه دهند.
