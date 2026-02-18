علیرضا قمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه فقره آتش‌سوزی که صبح امروز (چهارشنبه) در اراضی جنگلی ارتفاعات آستارا رخ داده بود، با تلاش نیروهای منابع طبیعی و مشارکت اهالی بومی مهار شد.

وی با اشاره به جزئیات این حوادث افزود: آتش‌سوزی در منطقه گیلده حدود یک هکتار از اراضی جنگلی را دربر گرفت و همچنین در ارتفاعات روستای شونان‌رود و روستای هودول هرکدام در وسعتی حدود پنج هزار مترمربع رخ داد.

قمی ادامه داد: آتش‌سوزی‌ها از ساعات اولیه صبح آغاز شد و نیروهای منابع طبیعی با حضور به‌موقع و همکاری مردم محلی توانستند حوالی ظهر عملیات اطفا را با موفقیت به پایان برسانند.

رئیس منابع طبیعی آستارا با اشاره به وزش باد گرم در منطقه، از ساکنان و گردشگران خواست در این شرایط از روشن کردن هرگونه آتش در اراضی جنگلی و مرتعی خودداری کنند.

وی تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتش، شهروندان باید بلافاصله موضوع را به اداره منابع طبیعی اطلاع دهند تا از گسترش حریق جلوگیری شود.