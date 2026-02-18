به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نشست مشترک دبیران کل احزاب و تشکلهای انقلابی به میزبانی جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی برگزار شد.
در این جلسه که با هدف همافزایی برای انتخابات پیش رو تشکیل شده بود، حبیبالله بوربور، دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، به تبیین راهبردهای ائتلاف جدید (موسوم به آوای انقلاب) پرداخت.
بوربور، در این نشست با اشاره به ضرورت وحدت در جبهه انقلاب اظهار داشت: با توجه به آسیب شناسی عملکرد ائتلافهای پیشین و از دست رفتن برخی همبستگی ها، رایزنیهای گستردهای با بزرگان دین و سیاست انجام شد.
دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با تشریح جزئیات فنی سیستم تناسبی، خطاب به دبیران کل احزاب حاضر گفت: طبق قوانین جدید، اگر لیست های متعددی از سوی جریان انقلاب ارائه شود و هر لیست کمتر از ۴.۸ درصد آرا را کسب کند، عملاً هیچ کرسی ای در مدیریت شهری نخواهیم داشت.
وی تاکید کرد، که برای موفقیت در انتخاب اعضای شورا و پیشبرد برنامههای کلان پایتخت، راهی جز تجمیع ظرفیتها در قالب لیست های مشخص و توانمند وجود ندارد.
بوربور، با انتقاد از نگاههای سهمخواهانه در برخی جریانات سیاسی تصریح کرد: در این دوره هیچ جریان اصولگرایی نباید به دنبال سهم حزبی باشد. مردم به دنبال افراد متخصص و کارشناس برای رتق و فتق امور شهر هستند و اولویت ما در ارزیابی رزومهها، شایستهسالاری و تعهد انقلابی است، نه صرفاً وابستگی های تشکیلاتی.
حضور گسترده احزاب و تشکلهای مرجع
در این جلسه که با هدف بررسی رزومههای پیشنهادی برگزار شد، نمایندگان و دبیران کل تَشّکُلهای ذیل حضور داشتند و بر حمایت خود از مصوبات دستور این جلسه تاکید کردند:
جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی،
جبهه صبح ایران،
حزب مؤتلفه اسلامی،
جامعه اسلامی مهندسین،
جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی (میزبان)،
جمعیت اسلامی فرهنگیان،
جمعیت فرهنگیان و فرهیختگان ایران اسلامی،
جمعیت تحول و پیشرفت ایرانی اسلامی،
جامعه اسلامی ورزشکاران،
مجمع اتحاد نیروهای انقلاب اسلامی،
کانون تربیت اسلامی و انجمن اسلامی دانشآموختگان غرب اروپا،
تَشّکُلهای دانشگاهیان انقلابی و کانون مطالبه گران.
این ائتلاف در پایان نشست با تاکید بر نقش مساجد و بدنه اجتماعی جبهه انقلاب، اعلام کرد: فرآیند انتخاب نامزدهای نهایی (لیست آوای انقلاب) بر اساس شاخصهای تخصصی و با نظارت کارگروههای ارزیابی انجام خواهد.
نظر شما