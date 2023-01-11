دستگیری اعضای باند سرقت مسلحانه در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباسعلی محمدیان ظهر چهارشنبه درجمع خبرنگاران اظهارکرد: درپی چند فقره شکایت مبنی بر اینکه شهروندان در باغ ویلاهای خود درحال استراحت بودند که سارقان به صورت گروهی و مسلحانه وارد امکان شخصی آنها شده و با تهدید سلاح گرم و قمه اقدام به سرقت اموال قیمتی مردم کردند.

وی افزود: با توجه به شرایط ویژه این پرونده پیگیری موضوع در دستورکار مأموران مبارزه با سرقت با مدیریت رئیس پلیس آگاهی استان البرز پیگیری شد و با تلاش شبانه روزی ۱۰ عضو این باند حرفه‌ای درچند نقطه استان البرز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان البرز افزود: اعضای این باند قبل از خروج از کشور سریعاً توسط کاراگاهان پلیس البرز دستگیر و تاکنون به بیش ۴ فقره سرقت دراستان البرز اعتراف کردند و تحقیقات درخصوص سرقت مشابه درتهران و اطراف آن نیز ادامه دارد.

این مقام انتظامی گفت: در بازرسی از مخفیگاه سارقان ۲ قبضه سلاح جنگی، چندین گوشی تلفن سرقتی، طلا وجواهرات و وسایل قیمتی کشف شده که ارزش ریالی آن به بیش از ۵۰ میلیارد ریال می‌رسد.

سردار محمدیان خاطرنشان کرد: شهروندان برای استفاده از نگهبان از شرکت‌های معتبر و از نیروهای مطمئن استفاده کنند.