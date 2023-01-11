۷۱ واحد صنعتی راکد استان سمنان به تولید بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صادقی شامگاه چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان صمت استان سمنان به میزبانی اتاق بازرگانی سمنان از بازگشت ۷۱ واحد راکد اقتصادی به چرخه تولید، خبر داد و تاکید کرد: با احیای این واحدها یکهزار و ۷۰۰ شغل در زمینه‌های مختلف ایجاد شد.

وی با بیان اینکه استان سمنان سال گذشته رتبه یک پرداخت تسهیلات رونق تولید را داشته و امسال نیز یک پنجم تسهیلات رونق تولید را پرداخت کرده است، گفت: این در حالی است که این استان کمتر از یک درصد جمعیت کشور را دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان با اشاره به رشد چند برابری فرآوری در حوزه معادن و در دستورکار بودن مسائل حوزه معادن در استان و کشور بیان کرد: مدیریت ارز چهار هزار و ۲۰۰ در بازار و توزیع عادلانه یارانه‌ها در استان سمنان با کمترین حاشیه اتفاق افتاد که مرهون برخورد بالغ و متمرکز بخش خصوصی و دستگاه‌های متولی در استان بود.

صادقی با اشاره به وجود ۱۰ واحد فرآوری در استان سمنان، گفت: در این استان ۵۰۰ معدن وجود دارد که تعداد واحدهای فراوری نسبت به تعداد معادن، مقدار مناسبی نیست و باید حداقل به ۷۰ تا ۸۰ واحد برسد.

وی با تاکید بر لزوم فرایند تنظیم بازار و جوابگو نبودن نظارت‌های نقطه‌ای، گفت: برگزاری با کیفیت‌ترین جلسات ستاد تسهیل در استان سمنان نسبت به کل کشور و ارسال بیشترین پیشنهادات به هیئت دولت از این استان، نشان دهنده اهمیت و اولویت این مسائل است.

به گزارش مهر، در این مراسم یادگار احمدی به عنوان رئیس جدید سازمان صمت استان سمنان منصوب شد.