۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

ترافیک سنگین در محورهای شمالی

ترافیک سنگین در محورهای شمالی

مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد که در محورهای شمالی ترافیک سنگین مشاهده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور و براساس آخرین وضعیت جوی ترافیکی محورهای شمالی، ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) محدوده میانکو حدفاصل مجلار تا مکارود و ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده کلرد مشاهده می‌شود.

همچنین تردد روان در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزاد راه تهران – پردیس، آزاد راه تهران - شمال و آزاد راه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) مشاهده شده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به استان خراسان رضوی نشان دهنده تردد روان در محور قدیم باغچه – مشهد، تردد روان در آزادراه باغچه – مشهد و تردد روان در محور چناران - مشهد است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

