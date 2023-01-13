صداوسیما: سال آینده افت کیفیت خواهیم داشت/ احتمال توقف «سلمان»!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، همزمان با انتشار لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، امسال هم مطابق رویه مشکوک چندسال اخیر، هیاهویی رسانه‌ای با انتشار اخبار کذب درباره بودجه صداوسیما به راه افتاده است. اما این بار با ادعای افزایش ۴۷ درصدی بودجه صداوسیما جنجالی جدید برای فضاسازی بر ضد رسانه ملی آغاز شده است.

روابط عمومی سازمان صداوسیما برای تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند: «مطابق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است حداقل هفت دهم درصد از بودجه عمومی کشور را به‌عنوان بودجه صداوسیما در نظر بگیرد، رقمی که اساساً در مقایسه با سایر بخش‌های کشور و سطح تاثیرگذاری آن‌ها و نیز شبکه‌های رقیب، بسیار ناکافی است. با این حال همین مبلغ نیز عملاً هیچگاه محقق نشده است.

در سال ۱۴۰۲ بودجه عمومی دولت ۲۱۶۴ همت است و با یک محاسبه ساده مشخص می‌شود باید حداقل ۱۵ همت به‌عنوان بودجه صداوسیما در بودجه امسال تخصیص داده شود. امسال با انتقال اعتبار مصوب صداوسیما در تبصره ۱۴ به ردیف اصلی، عملاً این ردیف نسبت به سال ۱۴۰۱ تنها حدود ۱۵ درصد رشد داشته و این نسبت حتی کمتر از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه پیشنهادی است.

بنابراین و با توجه به فاصله تقریباً ۴ برابری نرخ‌های تولید در بخش خصوصی و نمایش خانگی با نرخ‌های صداوسیما و عدم رشد مناسب بودجه تولید سازمان در سال‌های متوالی و نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۲ عملاً آنتن صداوسیما با افت جدی کمیت و کیفیت مواجه خواهد شد و پاسخگوی نیاز برحق مخاطبان و تولید و پخش آثار فاخر نمایشی و غیر نمایشی برای عموم مخاطبان نخواهد بود.

از سوی دیگر بودجه جداگانه‌ای نیز برای دو مجموعه تاریخی الف ویژه فاخر و در دست ساخت «حضرت موسی (ع)» و «حضرت سلمان» در نظر گرفته نشده است. لذا انتظار می‌رود روند تولید این دو مجموعه نیز متوقف یا به شدت کند شود.

دلیل جیغ‌های بنفش رسانه‌های معاند و دروغ‌گو در خصوص بودجه رسانه ملی معلوم است. صداوسیمای قوی و پرمخاطب باطل‌السحر نقشه‌های شوم دشمنان ایران اسلامی است پس دستور کار روشن است: «حمله به بودجه صداوسیما با هدف هزینه‌زایی برای وکلای ملت در تقویت رسانه ملی»

در این مقابله اما هم نوایی برخی رسانه‌های داخلی موجب تعجب است. انتظار رهبر معظم انقلاب از دولت و مجلس در تقویت رسانه ملی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم به روشنی بیان شده است. امیدواریم با تصمیم قاطع مجلس انقلابی و همراهی دولت مردمی، پاسخ محکمی به طراحی رسانه‌ای دشمنان قسم خورده ملت ایران داده شود و شرایط جهت تحقق تحول کمی و کیفی در تولید آثار هنرمندانه و جریان ساز هویت محور و عدالت‌گستر مهیا شود.»