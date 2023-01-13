یک زندانی ایرانی از کویت به کشور منتقل شد

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از قوه قضائیه، ابراهیم مولایی از انتقال یک ایرانی محبوس در زندان‌های کویت به کشورمان خبر داد، افزود: انتقال این زندانی در چارچوب موافقت‌نامه انتقال محکومان بین دو کشور و همچنین در راستای همکاریی های حقوقی و قضائی میان ایران و کویت صورت گرفته است.

مولایی جم گفت: با انتقال زندانیان ایرانی از سایر کشورها به ایران شاهد بهبود شرایط معیشتی و بازپروری آنان هستیم لذا با همکاری وزارت امور خارجه در تلاش هستیم با توجه به انعقاد موافقت‌نامه انتقال محکومان با برخی کشورها، ایرانیان محبوس در این کشورها را برای گذران دوران محکومیت به ایران بازگردانیم.

معاون وزیر دادگستری از تلاش و همکاری وزارت امور خارجه، قوه قضائیه، سازمان زندان‌ها و دادگستری کل استان خراسان رضوی برای انتقال زندانی محبوس در کویت به کشورمان تقدیر کرد.