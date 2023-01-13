رئیس جمهور یزد را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی جمعه شب پس از یک سفر دو روزه به استان یزد، این استان را به مقصد تهران ترک کرد.

حضور در اجتماع مردم یزد در میدان امیرچقماق، افتتاح عملیات احداث خط انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران و افتتاح همزمان ۱۶ پروژه صنعت آب و برق استان، حضور در همایش طلایه داران پیشرفت استان یزد، سفر به شهرستان مهریز و افتتاح واحدهای ویلایی در مهریز، سفر به بافق و افتتاح یک مجتمع فولادی، سفر به شهرستان خاتم و حضور در جمع مردم این شهرستان، جشن دختران حاج قاسم به مناسبت سالروز میلاد حضرت فاطمه (س)، شرکت در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی، شرکت در نشست خبری از برنامه های این سفر دو روزه به استان یزد بود.