به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی در این زمینه اظهار کرد: ساخت پایانه نفتی یکی از سه طرح کلان توسعه زیرساختی بندر شهید رجایی است که با هدف ارتقای ظرفیت‌های عملیاتی و زیرساختی بندر شهید رجایی و مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اجرایی شده است.

وی با تشریح جزییات ۲ کلان طرح‌ دیگر، درباره آغاز عملیات اجرایی طرح ایجاد پایانه مکانیزه مواد معدنی و توسعه ریلی غرب بندر شهید رجایی خاطرنشان کرد:‌ با نهایی شدن الحاقیه قرارداد این طرح، مسیر برای آغاز عملیات اجرایی احداث پایانه مکانیزه مواد معدنی و همچنین توسعه شبکه ریلی غرب بندر در اراضی به مساحت تقریبی ۷۱ هکتار هموار شد که نقش مهمی در افزایش توان صادراتی مواد معدنی دارد.

سرپرست اداره‌کل بنادرو دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه در اقدامی دیگر، طرح توسعه یکی از شرکت‌های مستقر در بندر شهید رجایی نیز پس از بررسی‌های کارشناسی فعال شده است، ‌ تصریح کرد: با انعقاد الحاقیه قرارداد، عملیات اجرایی توسعه پارکینگ‌های ورودی و خروجی در درب‌های شرقی و غربی این بندر در اراضی به وسعت تقریبی ۱۸.۵ هکتار آغاز شده که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ترافیک کامیون‌ها و روان‌سازی تردد در مبادی ورودی و خروجی بندر داشته باشد.