امین عاملی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن رقابت های هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان، اظهارکرد: این رقابت ها به صورت تیم هایی از کانون های مساجد تدارک و برنامه ریزی شده و فعالان قرآنی تا ۱۶ مهرماه فرصت دارند که برای این دوره ثبت نام کنند.

مدیرستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی تصریح کرد: تاکنون ۲۵ تیم قرآنی از شهرستان های مختلف استان برای این رقابت ها اعلام آمادگی کردند و در سامانه «بچه‌های مسجد» ثبت شده است.

عاملی پور در ادامه افزود: ثبت گروه‌های قرآنی از طریق این سامانه انجام می‌شود و مدیران کانون‌ها باید پس از ورود به پروفایل خود، بخش مدیریت کانون را انتخاب کنند.

وی همچنین ادامه داد: در مرحله بعد، مدیران کانون باید از بخش «شبستان فرهنگ» وارد «رواق نور» و سپس گزینه «مدهامتان» شوند و پس از مطالعه آیین‌نامه و تذکرات ثبت‌نام، نسبت به ثبت اعضای تیم قرآنی اقدام کنند.

وی در ادامه با یادآوری و تذت کنندگان این رقابت‌های قرآنی باید پیش از ثبت‌نام، عضو سامانه «بچه‌های مسجد» شده باشند، همچنین تکمیل کرد: برای هر رشته قرآنی تعیین‌شده در تیم قرآنی مسجد، تنها یک داوطلب باید ثبت‌نام شود.

عاملی پور همچنین توصیه کرد: کانون‌هامی توانند برای هر رشته در صورت وجود چند داوطلب، مسابقات داخلی در مسجد برگزار کنند تا امکان شناسایی و انتخاب افراد شایسته‌تر فراهم شود.