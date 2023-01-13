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۲۳ دی ۱۴۰۱، ۲۱:۱۱

روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی کرمانشاه:

سانحه رانندگی در محور روانسر-پاوه ۶مصدوم داشت

سانحه رانندگی در محور روانسر-پاوه ۶مصدوم داشت

کرمانشاه- مسئول روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی کرمانشاه گفت: سانحه رانندگی در محور روانسر-پاوه ۶مصدوم داشت.

اکبر آزادی مسئول روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از ظهر امروز جمعه بر اثر برخورد ۲ دستگاه خودروی سواری در محور روانسر به پاوه ۶ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از اطلاع از این سانحه، نیروهای اورژانس و هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

مسئول روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی کرمانشاه تصریح کرد: مجروحان و مصدومان این حادثه با کمک هلال احمر به بیرون از خودروها منتقل شده و سپس با همکاری اورژانس و هلال احمر به بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود منتقل شدند.

کد مطلب 5681510

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