  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۳ دی ۱۴۰۱، ۲۳:۰۰

مدیرعامل آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان اعلام کرد؛

یخ‌بندان کم‌سابقه در منطقه سیستان/اعزام۶دستگاه تانکر برای آبرسانی

یخ‌بندان کم‌سابقه در منطقه سیستان/اعزام۶دستگاه تانکر برای آبرسانی

زاهدان- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از اعزام و استقرار ۶ دستگاه تانکر آبرسانی سیار در مناطق مختلف سیستان برای خدمات‌رسانی به مردم خبر داد.

علیرضا قاسمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به شرایط اضطراری پیش‌آمده ناشی از سرمای شدید و یخ‌بندان بی‌سابقه در منطقه سیستان این شرکت نسبت به اعزام ۶ دستگاه تانکر برای خدمات‌رسانی به ساکنان منطقه اقدام کرد.

وی با بیان اینکه سرمای شدید باعث یخ‌زدن کنتورهای آب مشترکان شده و این موضوع مردم را در مضیقه قرار داده است، ادامه داد: در جلسه اخیر ستاد بحران سیستان مقرر شد در صورت نیاز تعداد تانکرها افزایش یابد، در حال حاضر مجموعاً یک دستگاه تانکر با ظرفیت ۳۰ و پنج دستگاه به ظرفیت ۱۲ مترمکعب در منطقه مستقر است.

استمرار آبرسانی سیار به تعدادی از مشترکان روستایی شهرستان زهک

این مقام مسئول در اظهاراتی دیگر نیز گفت: خدمات‌رسانی به مشترکان روستایی شهرستان زهک که آب شرب منازل‌شان به دلیل یخ‌زدگی لوله و کنتور قطع شده، از طریق تانکر آبرسانی سیار درحال انجام است.

وی ادامه داد: با اعزام یک دستگاه تانکر آبرسانی سیار توسط شرکت آب و فاضلاب استان، به شهرستان زهک، آبرسانی به مشترکان روستایی که به دلیل سرمای شدید و یخ زدگی لوله‌های روکار و کنتورهای آب، دچار قطعی آب شبکه شده بودند به صورت سیار انجام می‌شود.

کد مطلب 5681558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • غلام لک‌‌زایی‌ IR ۰۵:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
      19 1
      پاسخ
      به داد این مرزداران غیور که با این وضعیت خشکسالی چند ساله از مرزهای شرقی حراست میکنند بشتابید واقعا زندگی برای این مردم سخت است
      • بلوچستان IR ۰۶:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
        1 3
        به داد شماها نرسه به داد کیه می رسه
    • مسعود IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
      17 0
      پاسخ
      علکی چرابرامانیاوردن اب
    • بلوچ IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      3 6
      پاسخ
      بلوچستان را تو خوردی!! ،،، تنها سیستان را نام می بری و بلوچستان را نام نمی بری؟
    • بلوچ IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      2 5
      پاسخ
      سیستان بلوچستان باعم است هردو یکی استن ادعا نکن بر بلوچستان من خودم بلوچم زمانی ک سیستان بود بلوچستانی نبودع سیستان از زمان قبل شاه بودع بروع این بلوچستان اگر قدیم بودع همشون پاکستانی بودن نصل 700جدمون تو سیستان ب دنیا امدع ک بزرگ شدن رفتن بروع از بزرگان بپرس کتاب ها را ول کن چرت پرت استن
    • IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      10 0
      پاسخ
      باسلام برای ما هم سیستان هم بلوچستان مهم هستن ولی خدای مشکلات سیستان بیشتره واقعا خشک سالی زندگی در سیستان را بی معنا کرده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه