علیرضا قاسمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به شرایط اضطراری پیش‌آمده ناشی از سرمای شدید و یخ‌بندان بی‌سابقه در منطقه سیستان این شرکت نسبت به اعزام ۶ دستگاه تانکر برای خدمات‌رسانی به ساکنان منطقه اقدام کرد.

وی با بیان اینکه سرمای شدید باعث یخ‌زدن کنتورهای آب مشترکان شده و این موضوع مردم را در مضیقه قرار داده است، ادامه داد: در جلسه اخیر ستاد بحران سیستان مقرر شد در صورت نیاز تعداد تانکرها افزایش یابد، در حال حاضر مجموعاً یک دستگاه تانکر با ظرفیت ۳۰ و پنج دستگاه به ظرفیت ۱۲ مترمکعب در منطقه مستقر است.

استمرار آبرسانی سیار به تعدادی از مشترکان روستایی شهرستان زهک

این مقام مسئول در اظهاراتی دیگر نیز گفت: خدمات‌رسانی به مشترکان روستایی شهرستان زهک که آب شرب منازل‌شان به دلیل یخ‌زدگی لوله و کنتور قطع شده، از طریق تانکر آبرسانی سیار درحال انجام است.

وی ادامه داد: با اعزام یک دستگاه تانکر آبرسانی سیار توسط شرکت آب و فاضلاب استان، به شهرستان زهک، آبرسانی به مشترکان روستایی که به دلیل سرمای شدید و یخ زدگی لوله‌های روکار و کنتورهای آب، دچار قطعی آب شبکه شده بودند به صورت سیار انجام می‌شود.