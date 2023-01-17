علیرضا اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار روز پنجشنبه استقلال برابر سپاهان از هفته شانزدهم لیگ برتر گفت: استقلال در دور رفت به سپاهان باخت و حالا به دنبال این است تا بتواند هم انتقام دور رفت را بگیرد و هم فاصله خود را با صدر جدول کمتر کند.
این پیشکسوت استقلال ادامه داد: آبیها هنوز نتوانستند بازیهای زیبایی از خود ارائه کنند. نبود یک ترکیب ثابت، جابجایی بیش از اندازه و بعضی اوقات هم مصدومیت باعث شده تا بازیهای جذاب و خوبی را از استقلال نبینیم و حالا باید امیدوار باشیم تیم در دور برگشت بهتر از دور رفت بازی کند.
وی در مورد سپاهان هم گفت: سپاهان در اولین دیدار خود در لیگ امسال، استقلال را شکست داد اما بعد از آن دچار یک نوسان شد و به یک ثبات کامل نرسید. یک روز خوب و یک روز بد و همین مسئله باعث شد تا هوادارانشان از نتایج به دست آمده راضی نباشند.
اکبرپور در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری لازم است تا استقلال بتواند از این شرایط پرافت و خیز خارج شود گفت: آبیها برای بهتر شدن باید از فصل نقل و انتقالات بیشترین بهره را بگیرند. ضعفهای خود را پوشش دهند، یک هافبک خلاق و طراح و یک مهاجم چارچوب شناس جذب کنند. عدم دقت در گلزنی برای استقلال به یک معضل تبدیل شده است. آبیها باید از فرصتی که دارند استفاده کرده و نقاط ضعف شأن را پوشش دهند. وظیفه خطیری بر عهده ساپینتو است که بازیکنان مد نظرش را به باشگاه معرفی کند تا مسئولین در جذب آنها اقدام کنند.
وی در مورد عملکرد مهدی قائدی گفت: قائدی از ابتدای فصل تا الان عملکرد خوبی نداشت. خوب بازی نمیکرد و آن مهدی ای نبود که همه از او انتظار داشتند اما مقابل تراکتور با اینکه دقایق زیادی در میدان نبود فوق العاده ظاهر شد و یکی از دلایل اصلی پیروزی برابر تراکتور حرکات انفجاری بود که مهدی انجام داد و یامگا آن را با گلهایی که زد تکمیل کرد. قائدی برای اینکه بهتر از گذشته باشد باید تمرکزش بر روی تمریناتش باشد و به مسائلی دیگر ورود نکند و تلاش بیشتری از خود انجام دهد تا بتواند دوباره به اوج بازگشته و هر دفاعی با دیدن او لرزه بر اندامش بیافتد.
اکبرپور در خصوص اتفاقات و درگیریهایی که در بازی تراکتور و استقلال بوجود آمد افزود: فوتبال ما همشیه درگیر با مسائل داوری بوده ،مشکلی که تا سیستم VAR به ایران نیابد حل شدنی نخواهد بود. باید بپذیریم داور هم اشتباه می کند و این اشتباه هم میتواند باعث سقوط یا عدم قهرمانی یک تیم شود. بنابراین باید مسئولان فوتبال کشورمان هر چه زودتر نسبت به نصب این سیستم در ورزشگاهها اقدام کنند تا اشتباهات داوری به صفر برسد.
کارشناس فوتبال در پاسخ به این سوال که آیا استقلال میتواند در پایان فصل یک بار دیگر جام را بالای سر ببرد گفت: ۱۵ هفته از لیگ باقی مانده است. اگر استقلال از حاشیهها دوری کند، تمرکزش را بر روی بازیها بگذارد، به یک ترکیب ایده آل دست پیدا کند و مصدومانش به تمرینات گروهی برسند این اتفاق خواهد افتاد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در هیج جای دنیا کسی از فوتبال بدون تماشاگر لذت نمیبرد. متأسفانه این اتفاق بد در فوتبال ما وجود دارد و هیچ کس هم پاسخی درست نمیدهد. شور و هیجان از فوتبال ما رفته و باید امیدوار باشیم که با شروع نیم فصل دوم دوباره شاهد حضور هواداران و گرما در ورزشگاه باشیم.
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