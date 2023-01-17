نقشه مهندسی فرهنگی البرز در حال تصویب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سعیدی صبح سه‌شنبه در جلسه هم اندیشی تخصصی عفاف و حجاب که با حضور تعدادی از اعضای کارگروه آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: بر روی نقشه مهندسی فرهنگی استان البرز که با اقتباس از نقشه فرهنگی کشور و اطلاعات جامع و کاملی در تمامی زمینه‌ها از جمله عفاف و حجاب به دست آمده است در حال کار هستیم.

وی ادامه داد: نقشه مهندسی فرهنگی استان البرز بر اساس پنج مسئله بسیار مهم در حال تصویب و اجرا در آینده‌ای نزدیک است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کرج تصریح کرد: آموزش و پرورش یکی از ارکان مهم اجرایی کردن این نقشه فرهنگی است و از ظرفیت و توانایی‌های بسیار بالایی در این زمینه برخوردار است که باید به صورت جدی تقویت شود.

وی ادامه داد: شورای اسلامی شهر مصمم است به منظور آموزش‌های تخصصی و عمومی در سطوح مختلف، با تأمین اعتبار و حمایت‌های معنوی، آموزش و پرورش را در این مسیر یاری رساند.

جایگاه آموزش و پرورش در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب بی‌نظیر است

هادی خانمحمدی رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان البرز نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی کوتاه از فعالیت‌ها و اقداماتی که بر اساس وظایف محوله در آموزش و پرورش و در معاونت‌های مختلف صورت پذیرفته است، اظهار کرد: جایگاه آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد فرهنگی و تربیتی جامعه، در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با استفاده از آموزه‌های دینی و ارائه راهکارها و خلاقیت‌های مناسب مخاطبین خود در ابعاد گوناگون کمی و کیفی، جایگاهی بی‌نظیر است.

وی ادامه داد: در صورت هم افزایی و مشارکت سایر سازمان‌های متولی امور فرهنگی، تأثیر به مراتب بیشتری را دارا خواهد بود.

در این جلسه که با هدف توسعه فعالیت‌های تربیتی، فرهنگی و اجتماعی با موضوع عفاف و حجاب به ویژه در سطح مدارس و با رویکرد آموزش‌های کوتاه و بلند مدت و تبیین این امر برای جامعه مخاطبین خاص آموزش و پرورش؛ یعنی دانش آموزان، اولیا و همکاران که بخش عظیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، اعضای کارگروه به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود و چالش‌های موجود پرداختند.