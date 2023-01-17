به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حیدری در گردهمایی رزمندگان عملیات کربلای پنج در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این عملیات دشمن را غافلگیر کرد، اظهار کرد: عملیات کربلای پنج از دل کربلای چهار شکل گرفت و دشمن انتظار عملیات جدید را نداشت و جزو عملیاتهای سرنوشتساز بود.
وی افزود: رزمندگان در دوران دفاع مقدس توانستند تا پشت دروازهای شهر بصره بروند، در حالی که ژنرالهای خارجی به صدام اطمینان داده بودند که ایرانیها نمیتوانند به مرزهای عراق نزدیک شوند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه عملیاتهای دوران دفاع مقدس توسط فرماندهان نخبه طراحی میشد، گفت: در عملیات کربلای پنج خسارات سنگینی به رژیم بعث از نظر نیروی رزمی، تجهیزات و خودرو وارد شد، باید شبهاتی که در ذهن جوانان ایجاد میشود، توسط ایثارگران پاسخ داده شود.
حیدری یادآور شد: رزمندگان دوران دفاع مقدس باید خاطرات خود را برای نسل جوان بازگو کنند، نوجوانان و جوانان با عشق در جبهههای جنگ برای دفاع از این مرز و بوم حضور پیدا میکردند.
وی با بیان اینکه دشمن با تهاجم و شبیخون فرهنگی بهدنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی بود، عنوان کرد: اخیراً مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان از واژه پروپاگاندای رسانهای دشمن یاد کردند، دشمن با بسیج امکانات بهدنبال جنگ روانی است تا ناامیدی را ترویج دهد.
حیدری تصریح کرد: هر کس به اندازه توان خود بهصورت چهره به چهره واقعیات را برای نسل جوان بازگو کند، جهاد تبیین یکی از تأکیدات در شرایط کنونی کشور است.
وی با بیان اینکه حجم مشکلات کشور بالا است، خاطرنشان کرد: چاره کار برای حل سریع مشکلات کار جهادی است، تکمیل پروژههای نیمهتمام در چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار دارد.
وی بیان کرد: در دهه فجر سالجاری حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه در چهارمحال و بختیاری آماده افتتاح و بهرهبرداری است.
حیدری تاکید کرد: دشمن در اغتشاشات اخیر بسیج شده بود تا در کشور ناآرامی ایجاد کند، بسیاری از خواص در حوادث اخیر کشور سکوت کردند، دشمن با عملیات روانی از کاه، کوه ساخت، باید روایتگر اول باشیم تا دشمن سوءاستفاده نکند.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: دولت برای حل مشکلات مردم مصمم است و در این راستا تمام توان خود را بهکار گرفته است.
استاندار چهارمحال و بختیاری:
تکمیل پروژههای ناتمام در چهارمحال و بختیاری در دستور کار است
شهرکرد_استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تکمیل پروژههای نیمهتمام در چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حیدری در گردهمایی رزمندگان عملیات کربلای پنج در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این عملیات دشمن را غافلگیر کرد، اظهار کرد: عملیات کربلای پنج از دل کربلای چهار شکل گرفت و دشمن انتظار عملیات جدید را نداشت و جزو عملیاتهای سرنوشتساز بود.
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