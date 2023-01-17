شناسایی ۱۱۳ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۶۲ نفر بستری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱۳ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۶۲ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۸۶۸ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، یک نفر از بیماران کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست داد و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۷۲۸ نفر رسید.

تا کنون ۷ میلیون ۳۳۶ هزار و ۸۳۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

۱۹۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۹۰۲ هزار و ۹۰۲ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر، ۱۲ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۴۳ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۹۳ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.