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۲۷ دی ۱۴۰۱، ۱۴:۵۳

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۱۱۳ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۶۲ نفر بستری شدند

شناسایی ۱۱۳ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۶۲ نفر بستری شدند

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۱۳ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱۳ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۶۲ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۸۶۸ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، یک نفر از بیماران کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست داد و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۷۲۸ نفر رسید.

تا کنون ۷ میلیون ۳۳۶ هزار و ۸۳۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

۱۹۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۹۰۲ هزار و ۹۰۲ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر، ۱۲ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۴۳ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۹۳ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

کد مطلب 5684830
حبیب احسنی پور

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