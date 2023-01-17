کاهش نرخ جمعیت درکهگیلویه جدی گرفته شود/حمایت ازافزایش نرخ ازدواج

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالعزیز موسوی عصر سه شنبه در کار گروه ویژه افزایش جمعیت در شبکه بهداشت شهرستان در جمع خبرنگاران، افزود: آمار مراجعه مربوطه نشان میدهد در شهرستان با کاهش تولد مواجه بودیم و ضرورت دارد برای این مسئله برنامهریزی شود.
فرماندار کهگیلویه با اشاره به اینکه کاهش نرخ جمعیت موضوعی است که همه دستگاهها باید هر اندازه که در توان دارند برای برطرف کردن آن برنامهریزی کنند، تأکید کرد: افزایش جمعیت یک رویکرد بلند مدت میخواهد و یک نهاد به تنهایی نمیتواند در افزایش رشد جمعیت مؤثر واقع شود، بلکه باید تمامی نهادها برای فرهنگسازی تلاش کنند.
موسوی با بیان اینکه نرخ ازدواج شهرستان نسبت به استان وضعیت مطلوبی ندارد، گفت: تلاش برای افزایش نرخ ازدواج مهمترین رکن حمایت از کانون خانواده است.
وی تاکید کرد: تمامی دستگاههای اجرایی باید در این زمینه مشارکت گسترده داشته باشند.
موسوی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه دستگاههای مختلف عهدهدار امر ازدواج هستند، پیش بینی شده که در بحث بالا بردن فرهنگ ازدواج در جوانان دستگاههای مختلف برنامههایی اجرا کنند.
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