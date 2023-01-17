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۲۷ دی ۱۴۰۱، ۱۷:۳۸

مدودف: کشورهای غربی بهتر است سناریو تسلیم اوکراین را بچینند

مدودف: کشورهای غربی بهتر است سناریو تسلیم اوکراین را بچینند

نائب رئیس شورای امنیت ملی روسیه از رویکرد کشورهای غربی در مجمع جهانی اقتصاد در داوس انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینتل ریپابلیک، نائب رئیس شورای امنیت ملی روسیه به سران کشورهای غربی پیشنهاد داد تا سناریو تسلیم شدن اوکراین در جنگ را طراحی کنند.

«دیمیتری مدودف» نائب رئیس شورای امنیت ملی روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد که سران کشورهای غربی به جای آنکه در نشست سالانه داوس، به بحث در مورد تامین تانک و تسلیحات برای کی یف بپردازند، می توانند از زمان خود برای تهیه مقاله ای در خصوص تسلیم شدن اوکراین استفاده بهتری کنند.

رئیس جمهور سابق روسیه در ادامه تاکید کرد پیش از این در داووس درباره چیزهای دیگری از جمله اقتصاد و چیزهای دیگر صحبت می کردند. خوب است که امروزهیچ تاجر روسی یا چینی در آنجا حضور ندارد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه ۲۰۲۲(۵ اسفند ۱۴۰۰) به درخواست جمهوری‌های دونباس، فرمان عملیات نظامی روسیه در اوکراین را صادر کرد. کشورهای غربی نیز در واکنش ضمن اعمال تحریم‌های گسترده علیه مسکو، کمک‌های نظامی و غیرنظامی چشمگیری را برای اوکراین ارسال کرده و همچنان نیز به این کار ادامه می‌دهند.

کد مطلب 5685128

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    نظرات

    • IR ۱۹:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
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      اوامر دیگه ای دارین بفرمایین قربان
    • طرح IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
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      ده سال روسیه پوتین رهبر جهان خواهد بود ‍، اطاعت کردن خوب حالش رو میبرن اطاعت نکردن جنگ و کرونا اعتصاب مرگ و میر سیل و زلزله و فوران آتش فشان ، انتخاب سر لج بازیه ، مردم دنیا باید بدانند اوضاع چه خبره ًً . هر وقت قبول کردن شروع میکنیم فعلا اکراین ور روه ، جمعیت زیاده روسیه نکشه کرونا می‌کشه از ،
    • علی IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
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      زنده باد روسیه که یک تنه مقابل ارازل دنیا ایستاده
    • M IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
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      تحریم باید توسط روسیه صورت گیرد چون غربیها بیشتر به روسیه نیاز دارد سوخت گاز کندم، فلزات وووو روسیه توان هرآنچه که از غرب میخرد درداخل تولید کند،،، تمام نقشه های غرب در مورد ایران برباد رفته هیچ غلطی نتوانسته، فقط بخاطر مسایل اقتصادی تعداد جاسوس در داخل ایران گذاشتند،،،، با پیروزی روسیه گزینه نظامی
    • IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      ابر قدرت توکه قرار بود سه روزه بگیری نه یک ساله
    • Moatafa IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
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      روس ها متجاوزند وقطعا شکست میخورند
    • ایرانی IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
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      قشنگ از چهرش معلومه که ترسیدن امروز انگلیس تانک و هلیکوپتر آپاچی به اکراین فرستاد و این آغاز ارسال تجهیزات سنگین غرب و آمریکا به ناتو است
    • سینا IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      زلنسکی فریب خورده آمریکا و غرب .هنوز فکر میکند در این جنگ پیروز میشود خبر از فردای خودش ندارد که اوکراین را به نابودی کشانده و نابودش میکند ..روسیه داره بهاش بازی میکند روسیه اگه بخواد اوکراین را بگیرد در بیست و چهار ساعت نابودش میکند ..و باید نابود شود اوکراین تا درس عبری براش باشد که دیگر فکر ناتو
    • IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      مرگ و ننگ و نفرت بر روسیه خبیث
    • IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      مدوجان خواب دیدی خیر باشد. بعد از گذشت یک سال نمی دانی چگونە از باطلاق اوکراین خارج شوی!!!!!!!
    • IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      هر جنگی که ابر قدرتها را به جان هم اندازد به نفع ایران است
    • IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      هر جنگی که ابر قدرتها را به جان هم اندازد به نفع ایران است
    • Vahid IR ۲۳:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام.ایران باید مردانه پای روسیه بمونه اگر واقعا شریک هم هستن.ایران داره کاری ک فلسطینیا تو جنگ سوریه کردن رو تکرار میکنه ی جورایی
    • آرتمیس IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      پو تین چرا نمیمیره که همه از دستش راحت بشن؟
    • IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      روسیه باید تسلیم شود وتسلیم هم خواهد شد روسیه فکرمیکند اوکراین مثل سوریه است روسیه شدیدا گرفتار اشتباه محاسباتی خودش است وهمین اشتباه محاسباتی روسیه رانابود میکند
    • IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      مرگ بر روسیه
    • سینا IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      5 8
      پاسخ
      آمریکا و دیگر کشورها نباید در جنگ روسیه و اوکراین دخالتی کنند چون باعث نابودی اوکراین و خیلی از کشورهای.دیگر میشود ..پوتین اگه به خواسته اش نرسد با این همه هزینه مجبور به استفاده از اتم میشود
    • مرتضی IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      7 3
      پاسخ
      مدودف،توتوتف به اون ذات کثیفت
    • TR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      14 20
      پاسخ
      کار روسیه برای همیسه تمام است
    • علی IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      15 3
      پاسخ
      جنگ اوکراین واسه روسیه دقیقا عین جنگ افغانستانه
    • صابر IR ۰۲:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      زنده باد روسیه قهرمان یک کشور برابر ۱۰۰کشور بزدل وخائن ومردوم کش ونادان وبی منطق منطقی که مردم بیشتراوکراین رو به کام مرگ میبرد بافرستادن ۴تا تفنگ.لودر.تانگ .نارنجک مشگل حل نمیشه بلکه اتیش بیشترومردماوکراین نابودمیشن هیچ امریکایی.بریتانیایی.المان.فرانسه وووووخودشونو جلوی اتیش مستقیم نمیگذارن
    • بزرگمهر IR ۰۳:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      11 2
      پاسخ
      این موجود، یکی از روانی ترین سیاستمداران دنیای امروز است که در صورت به قدرت رسیدن، باید منتظر جنگ هسته ای و نابودی نیمی از دنیا بود.
    • اکبر IR ۰۵:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      10 4
      پاسخ
      حرومزاده های کثیف دست ازموشک باران مناطق مسکونی بردارید ومردانه بانظامیان بجگیدتامعلوم بشه کی تسلیم میشه
    • US ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      13 7
      پاسخ
      بیچاره باز توهم زده!
    • میترا IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      8 14
      پاسخ
      به امید پیروزی روسیه بر غربی های جهانخوار وحشی تروریست روسیه به تنهایی با ناتو می جنگه
    • نجم الدین IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      3 8
      پاسخ
      آمریکای شیطان

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