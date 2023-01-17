مدودف: کشورهای غربی بهتر است سناریو تسلیم اوکراین را بچینند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینتل ریپابلیک، نائب رئیس شورای امنیت ملی روسیه به سران کشورهای غربی پیشنهاد داد تا سناریو تسلیم شدن اوکراین در جنگ را طراحی کنند.

«دیمیتری مدودف» نائب رئیس شورای امنیت ملی روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد که سران کشورهای غربی به جای آنکه در نشست سالانه داوس، به بحث در مورد تامین تانک و تسلیحات برای کی یف بپردازند، می توانند از زمان خود برای تهیه مقاله ای در خصوص تسلیم شدن اوکراین استفاده بهتری کنند.

رئیس جمهور سابق روسیه در ادامه تاکید کرد پیش از این در داووس درباره چیزهای دیگری از جمله اقتصاد و چیزهای دیگر صحبت می کردند. خوب است که امروزهیچ تاجر روسی یا چینی در آنجا حضور ندارد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه ۲۰۲۲(۵ اسفند ۱۴۰۰) به درخواست جمهوری‌های دونباس، فرمان عملیات نظامی روسیه در اوکراین را صادر کرد. کشورهای غربی نیز در واکنش ضمن اعمال تحریم‌های گسترده علیه مسکو، کمک‌های نظامی و غیرنظامی چشمگیری را برای اوکراین ارسال کرده و همچنان نیز به این کار ادامه می‌دهند.