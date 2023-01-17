کرملین: جنگ نیابتی غرب، دلیل توسعه ارتش روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز سه‌ شنبه تصریح کرد که توسعه ارتش کشورش به دلیل جنگ نیابتی است که غرب علیه مسکو آغاز کرده و ادامه می دهد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این باره گفت: این ( افزایش تعداد نظامیان روسیه به ۱.۵ میلیون نظامی) به دلیل اقدامات و جنگ نیابتی غرب است که علیه ما به راه انداخته است. امنیت روسیه باید بدون قید و شرط حفظ شود.

«دیمیتری پسکوف» اضافه کرد: کرملین امکان برگزاری نشست جدیدی میان مدیران سرویس‌ های اطلاعات خارجی روسیه و آمریکا را رد نمی‌ کند.

بر اساس آمار و ارقام کشورهای غربی و همچنین گزارش رسانه‌ها، مجموع کمک نظامی غرب به کی‌یف از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰)، تقریباً با بودجه دفاعی روسیه در همین سال برابر بوده و از بودجه اوکراین نیز حدود سه‌برابر بیشتر است!

بر اساس محاسبات خبرگزاری تاس، از آغاز عملیات نظامی روسیه، اوکراین حدود ۴۸.۵ میلیارد دلار کمک نظامی از غرب دریافت کرده که عملاً با بودجه دفاعی مسکو در سال ۲۰۲۲ برابر است. به عبارت دیگر، کمک نظامی غرب به اوکراین تقریباً برابر با ۹۵ درصد هزینه‌کرد دفاعی روسیه بوده که پارسال ۵۱.۱ میلیارد دلار تعیین شد.

همچنین مجموع کمکی که دولت کی‌ یف از آغاز عملیات نظامی از طرف کشورهای غربی و نهادهای بین‌ المللی دریافت کرده، در مقایسه با بودجه اوکراین بیش از ۱۵۰.۸ میلیارد دلار برآورد شده و این یعنی، مجموع کمک غرب به اوکراین، تقریباً سه‌ برابر بیشتر از بودجه این کشور بوده است. (بودجه تخمینی اوکراین ۵۵.۵ میلیارد دلار است.)

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پیش‌تر گفته بود که «در حال حاضر تقریباً تمام اعضای اصلی ناتو ظرفیت و توانمندی‌ های نظامی خود علیه روسیه را به طور عملی مورد استفاده قرار داده‌ اند».

سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه نیز گفته بود که روسیه در اوکراین با نیروهای کی‌یف درگیر نیست بلکه با «تمام غرب» در جنگ است.