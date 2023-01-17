به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفظ نباتات، حسین رنجبراقدم در دیدار با رئیس و اعضای هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان سم، گفت: نظارتهای محسوس و غیرمحسوس در خصوص تولید سموم و آفتکشها بیشتر میشود.
وی افزود: به طور جدی از تولیدکنندگان آفتکشهای باکیفیت حمایت میکنیم.
رنجبراقدم به حساسیت سموم و آفتکشها در دنیا اشاره کرد و گفت: استفاده از سموم بدون مجوز در دنیا جرم محسوب میشود اما در ایران اینگونه نیست و باید به سمت سازوکاری برویم که حساسیتهای استفاده از آفتکشها بیش از پیش مشخص شود.
سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه باید وضعیت شرکتهای تولید کننده فعال و غیرفعال را مشخص کنیم، اظهار داشت: با کمک انجمنهای تولیدکننده و انجمن وارد کننده به این مهم دست خواهیم یافت.
رنجبراقدم در ادامه به موضوع برند اشاره کرد و گفت: باید به سمت برند برویم و هر فرد و شرکتی که در این راه گام برمیدارد باید با برند مشخصی محصول را وارد بازار کند.
وی ادامه داد: با ثبت برند بسیاری از مشکلات حل میشود و شرکتها باکیفیت مناسب از شرکتهای نامرغوب بیش از پیش مشخص میشود.
سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور به دو انجمن تولید کننده و وارد کننده اشاره کرد و گفت: در حوزه آفتکشها با کمک دو انجمن کارها را پیش خواهیم برد و باید فضا به سمت رقابتی شدن پیش برود.
وی در خصوص تعرفهها نیز گفت: تعرفهها باید معقول باشد تا همه انگیزه ورود را داشته باشند.
رنجبراقدم همچنین به بحث نظارت اشاره و بیان کرد: با توجه به وظایف حاکمیتی سازمان حفظ نباتات کشور نظارت را پررنگتر خواهیم کرد تا در سایه نظارت، کیفیت را ارتقا ببخشیم و از تخلفات جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: نظارتهای محسوس و غیرمحسوس را بیشتر خواهیم کرد و از شرکتهایی که اقدامات خوبی انجام دهند، حمایت جدی خواهیم کرد و در مقابل از شرکتهای با جنس نامرغوب و بیکیفیت طبق قانون برخورد خواهیم کرد و مانع فعالیتشان میشویم.
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