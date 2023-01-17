سوئد: ترکیه زودتر روند تصویب الحاق ما به ناتو را آغاز کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزیر خارجه سوئد می گوید ترکیه باید هر چه زودتر با پیوستن این کشور و فنلاند به ائتلاف نظامی ناتو موافقت کند.

«توبیاس بیلستروم» وزیر خارجه سوئد امروز سه شنبه اعلام کرد که روند الحاق این کشور و فنلاند به ناتو منوط به توافق نامه امضا شده با آنکارا در اجلاس مادرید است.

وزیر خارجه سوئد، با اشاره به مانع تراشی های مکرر از سوی دولت ترکیه در خصوص پیوستن این دو کشور به ناتو، گفت: اعتقاد داریم که هر آنچه را که لازم بوده، از سوی ما انجام شده است و به این ترتیب آنکارا باید هر چه سریعتر تصویب طرح عضویت ما را آغاز کند.

فنلاند و سوئد با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، درخواست خود را برای پیوستن به ائتلاف نظامی ناتو ارائه دادند.

گرچه ناتو این درخواست‌ها را پذیرفته اما تمامی ۳۰ عضو این ائتلاف باید این درخواست را تأیید کنند و تاکنون مجارستان و ترکیه موافقت خود را اعلام نکرده اند.