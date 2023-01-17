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۲۷ دی ۱۴۰۱، ۱۹:۲۶

سیاستمدار سابق اوکراین:

هر زمان روسیه اراده کند، می تواند گلوگاه های اوکراین را فلج کند

هر زمان روسیه اراده کند، می تواند گلوگاه های اوکراین را فلج کند

مشاور رئیس جمهور سابق اوکراین اذعان کرد که ارتش اوکراین قادر به مقابله در برابر نیروهای نظامی روسیه نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک مقام سابق دولت اوکراین می گوید که پدافند هوایی این کشور در برابر موشک های روسی قادر به حفاظت از شهرهای این کشور نیست.

«اولگ سوسکین» مشاور «لئونید کوچما» رئیس جمهور سابق اوکراین امروز سه شنبه در اظهاراتی عنوان کرد که موشک های ارتش روسیه به راحتی می توانند مراکز تصمیم گیری در اوکراین را هدف قرار داده و نابود کنند.

این مقام دولت سابق اوکراین در ادامه اذعان کرد حملات موشکی روسیه که زیرساخت های اوکراین را هدف قرار می دهد ثابت می کند که پدافند هوایی ما نمی تواند پایتخت، کی یف و دیگر شهرها را به طور کامل پوشش دهد.

سوسکین، با اشاره به وضعیت بحرانی این روزها در اوکراین که از حملات موشکی روسیه ناشی می شود، گفت که هر زمان که روسیه اراده کند، موشک‌های ارتش روس می‌توانند گلوگاه های اوکراین را با دقت بالا فلج کنند.

در پی انفجار پل کریمه از سوی نیروهای اوکراینی، روسیه حملات گسترده ای را علیه زیرساخت های این کشور در پیش گرفته است. در نتیجه این حملات اوکراین با خاموشی های گسترده روبرو شده است.

کد مطلب 5685226

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    نظرات

    • کرامت سلیمی IR ۰۲:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      0 3
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      جنگ اوکراین نه تنها یکه تازی امریکا را از بین برد ، بلکه ابرقدرت بلامنازع بودن انها و افسانه ها و داستانها در باره قدرت نظامی انها را هم زیر سوال برد. مشخص شد که روسیه ابرقدرتی واقعی نیست و بعد از یکسال جنگ اعتبار نظامیش را از دست داده است. مشخص که تمام تهدیدات اتمی فقط لفاظیهای بی اعتبار هستند
    • کرامت سلیمی IR ۰۲:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      مشخص که تمام تهدیدات اتمی فقط لفاظیهای بی اعتبار هستند و هرگز حمله هسته ای رخ نخواهد داد ، چون در عالم واقعیت چنین سلاحی مطلقا وجود خارجی ندارد. فقط ان چیزی که عجیب است این است که چرا رسانه ها حاضر نیستند بی اعتباری خیلی از موضوعات را پررنگ کنند و به بحث بگذارند.
    • کرامت سلیمی IR ۰۲:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      هرچند بهانه شان داشتن خطوط قرمز در این زمینه هاست اما واقعیت این است که خیلی از اصحاب رسانه با تعصب و باورهای موروثی و کهنه به این موضوعات نگاه می کنند و بی میل یا ناتوان در روبرو شدن با حقیقت هستند.
    • کرامت سلیمی IR ۰۲:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      1 1
      پاسخ
      تا زمانی که این افکار قدیمی و تحمیلی در باور افراد باشد قادر به رسیدن به حقیقت نیستند . راه خاتمه جنگ اوکراین و نجات جهان این است که یک سیاستمدار با استعداد و شجاع بدون هیچ ترس و واهمه ای  دروغ بودن سلاح هسته ای را افشا کند. چون با فاش شدن دروغ سلاح هسته ای  دیگر نظامیان روسیه متوجه خواهند شد که ب
    • کرامت سلیمی IR ۰۲:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      چون با فاش شدن دروغ سلاح هسته ای  دیگر نظامیان روسیه متوجه خواهند شد که بازیچه سیاستمداران فریبکار روسی شده اند و دیگر تن به جنگ نخواهند داد. با فاش شدن دروغ بودن سلاح هسته ای همین حالت برای امریکا و دیگر کشورهای مدعی داشتن سلاح هسته ای رخ خواهد داد و نظامیان این کشورها اجازه نخواهند داد که بازیچه
    • کرامت سلیمی IR ۰۲:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      1 0
      پاسخ
      و نظامیان این کشورها اجازه نخواهند داد که بازیچه دست سیاستمداران کشورشان شوند و جنگها خاتمه خواهد یافت. اما ایا چنین سیاستمداری که این موضوع را فاش کند وجود دارد؟ رسانه ها هم می توانند این موضوع را فاش کنند.رسانه ها می توانند با استفاده از ابزار و توانایی که دارند چنین سیاستمدارانی را خلق کنند.

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