هر زمان روسیه اراده کند، می تواند گلوگاه های اوکراین را فلج کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک مقام سابق دولت اوکراین می گوید که پدافند هوایی این کشور در برابر موشک های روسی قادر به حفاظت از شهرهای این کشور نیست.

«اولگ سوسکین» مشاور «لئونید کوچما» رئیس جمهور سابق اوکراین امروز سه شنبه در اظهاراتی عنوان کرد که موشک های ارتش روسیه به راحتی می توانند مراکز تصمیم گیری در اوکراین را هدف قرار داده و نابود کنند.

این مقام دولت سابق اوکراین در ادامه اذعان کرد حملات موشکی روسیه که زیرساخت های اوکراین را هدف قرار می دهد ثابت می کند که پدافند هوایی ما نمی تواند پایتخت، کی یف و دیگر شهرها را به طور کامل پوشش دهد.

سوسکین، با اشاره به وضعیت بحرانی این روزها در اوکراین که از حملات موشکی روسیه ناشی می شود، گفت که هر زمان که روسیه اراده کند، موشک‌های ارتش روس می‌توانند گلوگاه های اوکراین را با دقت بالا فلج کنند.

در پی انفجار پل کریمه از سوی نیروهای اوکراینی، روسیه حملات گسترده ای را علیه زیرساخت های این کشور در پیش گرفته است. در نتیجه این حملات اوکراین با خاموشی های گسترده روبرو شده است.