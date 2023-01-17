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۲۷ دی ۱۴۰۱، ۲۲:۰۰

درخشان اعلام کرد

جزییات زمین لرزه در مازندران/هلال‌احمر به حالت آماده باش درآمد

جزییات زمین لرزه در مازندران/هلال‌احمر به حالت آماده باش درآمد

مدیر مرکز کنترل هماهنگی عملیات اضطراری احمر با اشاره به جزییات زمین لرزه در مازندران گفت: نیروهای هلال‌احمر به حالت آماده باش درآمدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان؛ مدیر مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری هلال‌احمر درباره وقوع زمین‌لرزه در مازندران اظهارداشت:زلزله ۴.۲ ریشتری ساعت ۲۱:۱۳ دقیقه، عمق ۲۳ کیلومتری زمین در استان مازندران، حوالی ساری را لرزاند.

وی افزود: در پی این حادثه ۲ تیم ارزیاب هلال‌احمر برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی حادثه به محل اعزام شدند و تمامی پایگاه‌های هلال‌احمر استان به حالت آماده باش درآمدند.

درخشان گفت: هنوز اطلاعات دقیقی از میزان خسارات احتمالی این حادثه در دست نیست، به محض دریافت گزارش‌های اولیه ارزیابان، اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 5685350

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    نظرات

    • معلم بازنشسته ۶۷ ساله IR ۰۳:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      13 9
      پاسخ
      سلام از بابلسر. شدت لرزش به حدی بود، انگاری یک موشک سنگین در زمین فرو کردند! معلم بازنشسته ۶۷ ساله و بیمار قلبی. با دریچه آئورت مصنوعی از آبانماه سال ۱۳۹۶ مرکز قلب تهران. بامداد روز چهارشنبه ۲۸ دیماه ۱۴۰۱
      • نیما کاظمی IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
        8 1
        سلام. اگر ممکنه لطفا بیشتر در مورد مشکلات پزشکی قلبیتون برامون بگید . کنجکاو شدم چطور اینهمه مشکل قلبی براتون پیش اومده ؟
    • سمیه IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      15 5
      پاسخ
      عجب زلزله ای بود از ترس قدرت فرار نداشتم پاهام سست شده بود..
      • Ali IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
        7 1
        اره به خدا خیلی ادامه دار و ترس ناک بود
    • IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      8 3
      پاسخ
      ما چمستان مازندران هستیم ، صد و پنجاه کیلومتری غرب ساری ، اینجا هم تکون خورد
    • محسن حسین زاده شورکی IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      19 1
      پاسخ
      با توجه به اینکه ساری و شهرستان میاندرود در نزدیکی گسل قرار دارند این اتفاق خوبی است در کوتاه مدت زلزله های با شدت کم رخ بدهد تا شاهد زلزله های با شدت بالا نباشیم. لرزه های کم انرژی زلزله های اصلی را کم میکند.
    • اسماعیل IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      8 1
      پاسخ
      منزل ماقائمشهره بدجوری لرزید
      • سمیرا IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
        1 0
        زلزله اومدنی شهر خوی ۴.۲ پس لرزه هس ما کلا احساس نمیکنیم یعنی عادت کردیم هردفعه که میاد ۵.۴ به بالا میشه میلرزونه قشنگ
    • زهرا احمدی ابراهیمی IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      9 6
      پاسخ
      ما در مازندران هستم شهر بابل ۳۰کلیومتری،ساری،دیشب،بابل،را،لرزاند
    • ناشناس IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      6 4
      پاسخ
      اینجا خیلی بد زلزله اومد طولانی هم بود من ۱۲ سالمه
      • رستمی IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
        7 0
        این زلزله در مقابل زلزله خوی فقط یه جوک بود
    • آریا IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      4 4
      پاسخ
      اینجا خیلی بد زلزله اومد طولانی هم بود من ۱۲ سالمه
    • مصی IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      3 1
      پاسخ
      ما قائمشهر هسیم زلزله خیلی طولانی بود بچه کوچیک داشتم طبقه چهارم نمیدونسیم چیکار کنم رفتیم چارچوب در ، چاره دیگه ای نبود
    • دانش آموز IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      4 6
      پاسخ
      سلام من ساروی هم سمت ما زمین لرزه محکمی بود کانون زمین لرزه میگه انرژی درونی زمین خارج شد و زمین لرزه به وجود اومد پس نگران نباشید که دوباره زمین لرزه میاد
    • فاطوش IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      2 0
      پاسخ
      قائمشهرم ،با اینکه عمیق بود ولی بد لرزید 🥴
    • هدی IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      2 2
      پاسخ
      ما قائمشهریم ، خیلی شدید بود ، با پسرم رفتیم چارچوب در واستادیم .
    • IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      9 28
      پاسخ
      این فقط یک هشدار بود به همه ماها که چه قدر به مرگ نزدیکیم اما هرچه میخواهیم در زمین خداانجام میدهیم و دل امام زمان را میلرزانیم
    • رهان IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      5 2
      پاسخ
      من خیلی ترسیدم پاهام میلرزید
    • س IR ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سایت لرزه نگاری که نوشته ۲.۷ یعنی خیلی جزئی بوده انشاالله که خیر باشه
    • س IR ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سایت لرزه نگاری که نوشته ۲.۷ یعنی خیلی جزئی بوده انشاالله که خیر باشه
    • س IR ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سایت لرزه نگاری که نوشته ۲.۷ یعنی خیلی جزئی بوده انشاالله که خیر باشه
    • سهیل IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      بابلسر لرزید
    • علی ربانی فر IR ۲۳:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام، من بهشهر زندگی میکنم در45کیلومتری ساری منطقه ما هیچ لرزه ای احساس نکردیم دریغ از 1ویبره کوچیک😀
    • شاهکار IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
      2 0
      پاسخ
      به راستی چرا هرچی زلزله هست تو زمستون میاد ؟
    • امیرحسین ی IR ۰۱:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      ما تو آمل هستیم...اینجا رو هم لرزوند
    • IR ۰۱:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
      1 0
      پاسخ
      سلام از نور.من با زلزله بزرگ شدم فکر نمیکردم در استان مازندران هم زلزله بیاد.بچه بجنورد پاریس کوچولو شهرباعشقا.پرچم بالا نور هم لرزید منتها چون توو حاشیه خیابان مستقر بودم فکر کردم لرزش ماله کامیونه.الان متوجه خبر شدم زلزله است.مراقب خودتان باشید حادثه هیچ گاه خبر نمیکند.
    • یوسفیx554 IR ۰۶:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      سلام آره خطرناک بود
    • FR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
      8 0
      پاسخ
      ماکه متوجه نشدیم
    • مبینا IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
      0 3
      پاسخ
      من با صورت خوردم تو مبل
    • رقیه سیدی IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      7 1
      پاسخ
      روز چهارشنبه در خوی زلزله ۵/۸ ریشتری اومد خیلی هم طولانی بود از اون روز هم پس لرزه های زیادی اومده،اینجا شدت پس لرزه ها ۳-۴ ریشتر هست هنوز هم ادامه داره
    • سعید IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
      6 1
      پاسخ
      سلام من اهل شهر خوی هستم که این روزا زلزله روزگار رو به کاممون تلخ کرده ، ما هر روز و هر شب شاهد چندین زلزله هستیم از پنج شش ریشتر بگیر تا به سه چهار ریشتر ، روستاها ویران و بعضی خونه های شهر خراب شدن ، خونه ی بدون اسیب نداریم حداقل در بهترین حالت ترک خوردن ، مردم شهرم رو تنها نذارین هموطن ها
    • رسول IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
      3 0
      پاسخ
      بله این زلزله در مقابل زلزله خوی هیچی نیست پس‌لرزه های خوی ۴/۲ ریشتر هستن و از وقتی زلزله اومده خواب درست حسابی نداشتیم همش شبا بیداریم اونایی که فیرورق هستن میدونن چی میگم وحشت افتاده به جان مردم
    • کارن IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
      1 1
      پاسخ
      کاش بزنه زیرورو کنه از دست این گروهی راحت شیم

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