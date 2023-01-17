به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان؛ مدیر مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری هلال‌احمر درباره وقوع زمین‌لرزه در مازندران اظهارداشت:زلزله ۴.۲ ریشتری ساعت ۲۱:۱۳ دقیقه، عمق ۲۳ کیلومتری زمین در استان مازندران، حوالی ساری را لرزاند.

وی افزود: در پی این حادثه ۲ تیم ارزیاب هلال‌احمر برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی حادثه به محل اعزام شدند و تمامی پایگاه‌های هلال‌احمر استان به حالت آماده باش درآمدند.

درخشان گفت: هنوز اطلاعات دقیقی از میزان خسارات احتمالی این حادثه در دست نیست، به محض دریافت گزارش‌های اولیه ارزیابان، اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.