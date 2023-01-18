باکتری های پروبیوتیک در برابر علائم ALS نقش محافظتی دارند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، یک مطالعه جدید نشان داد که یک فشار باکتریایی پروبیوتیک میتواند از ایجاد فلج و دژنراسیون نورونهای حرکتی در یک مدل کرم مبتلا به اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) جلوگیری کند.
این مطالعه نشان داد که مدل کرم مبتلا به ALS تغییرات در متابولیسم لیپیدها را نشان داد، و اثرات محافظت کننده عصبی از فشار باکتریایی پروبیوتیک با عادی سازی این تغییرات تعدیل شد.
این یافتهها نشان میدهد که پروبیوتیک ها به طور بالقوه میتوانند در درمان مشکلات عصبی نقش داشته باشند، اما تحقیقات بیشتری لازم است.
بیماری ALS یک بیماری عصبی پیشرونده است که معمولاً در سنین بالا ظاهر میشود و با فلج ناشی از انحطاط نورونهای حرکتی مشخص میشود.
یک مطالعه جدید نشان داد که فشار باکتریایی Lactactasibacillus rhamnosus HA-۱۱۴ قادر به جلوگیری از تخریب حرکتی و فلج در یک مدل کرم حلقوی مبتلا به ALS است.
این مطالعه نشان داد که L. rhamnosus HA-۱۱۴ با ترمیم تغییرات در متابولیسم لیپید (چربی) مشاهده شده در مدل کرم ALS، اثرات محافظت کننده عصبی خود را انجام میدهد.
از آنجا که محققان این مطالعه را در یک مدل بی مهره انجام دادند، آنها باید این یافتهها را در پستانداران تکرار کنند.
دکتر «الکس پارکر»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه مونترال در کانادا، گفت: «ما یک باکتری طبیعی و پروبیوتیکی را کشف کردیم که توانایی سرکوب انحطاط نورونهای حرکتی را در مدلهای حیوانی ALS دارد. در حال حاضر این تحقیق محدود به مدلهای ساده حیوانات است، اما مطالعه بر روی مدلهای پستاندار (موشها) ادامه دارد و یک کارآزمایی بالینی برای بیماران ALS برای سال ۲۰۲۳ برنامه ریزی شده است.»
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