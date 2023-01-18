محدودیت زمانی خوردن اثرات ضد پیری و ضد سرطانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، در شیوه "غذا خوردن با محدودیت زمانی" افراد میتوانند در طول روز بین ۸ تا ۱۰ ساعت غذا بخورند.
فواید ثابت شده این رژیم غذایی شامل بهبود در خواب و روند اضافه وزن و چاقی، تنظیم گلوکز خون، عملکرد قلب و سلامت روده است.
این مطالعه نشان میدهد که تغذیه با محدودیت زمانی ممکن است باعث افزایش طول عمر و اثرات مبارزه با سرطان شود.
در غذا خوردن با محدودیت زمانی (TRE) مصرف وعدههای غذایی، میان وعدهها و نوشیدنیهای شیرین به طور اکید به همان بازه ۸ تا ۱۰ ساعت در روز محدود میشود.
TRE شکلی از رژیم غذایی فستینگ است که در آن افراد میتوانند در طول یک دوره معین آنچه را که دوست دارند بخورند اما باید بقیه زمان هیچ چیزی نخورند.
دانشمندان معتقدند شیوه TRE با تقویت چرخه طبیعی استراحت و فعالیت روزانه بدن، سلامت و تندرستی را بهبود می بخشد، اما نحوه عملکرد آن در سطح مولکولی مشخص نیست.
یک مطالعه جدید روی موشها نشان میدهد که رژیم غذاییTRF بر فعالیت ژنها در ۲۲ بافت مختلف در سراسر بدن از جمله مغز، قلب، ریهها، کبد و روده تأثیر میگذارد.
به گفته محققان، رژیم غذایی TRE میتواند گرسنگی را در نتیجه پاسخ کمتر به انسولین کاهش دهد و منجر به کاهش وزن شود.
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