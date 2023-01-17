سفیر روسیه: شرکت های آلمانی بدنبال ادامه همکاری با مسکو هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی نچایف»، سفیر روسیه در آلمان روز سه شنبه در مصاحبه با روزنامه دولتی روسیسکایا گازتا گفت: «بسیاری از شرکت‌های آلمانی تمام تلاش خود را برای ماندن در بازار روسیه انجام می‌دهند و به دنبال راه‌هایی برای ادامه همکاری با شرکای روسی خود هستند.»

نچایف گفت: «بسیاری از شرکت‌های آلمانی تلاش می‌کنند در بازار روسیه باقی بمانند. آنها نمی‌خواهند ابزارهای همکاری را که دهه‌ها به طول انجامید، دور بریزند، بنابراین سعی می‌کنند تا حد امکان از اهداف سیاستمداران دوری کنند.»

به گفته دیپلمات ارشد روسیه در آلمان، شرکت‌های آلمانی اکنون تحت فشار سیاسی جدی دولت آلمان هستند.

این دیپلمات افزود: «نادیده گرفتن تحولات دشوار است. روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه قبلاً ضربه جدی را متحمل شده است. همکاری‌ها توسط طرف آلمانی متوقف می‌شود. فرمت های کاری و نهادهای سازمانی در حال از بین رفتن هستند. مشاغل مجبور هستند تعهد تزلزل ناپذیر خود را به ضد روسیه اعلام کنند.»

نچایف ادامه داد که اکثر بازرگانان آلمانی متوجه شده اند که این سیاست در تضاد با منافع آنهاست. او گفت: «در سال ۲۰۱۳، آلمان شریک شماره یک تجارت خارجی روسیه بود. حدود شش هزار شرکت آلمانی در روسیه نمایندگی داشتند. به طور طبیعی، کسب و کارهای آلمانی که موفق به کسب موقعیت‌های پیشرو در بازار روسیه شده اند، تمایلی به ترک آن ندارند. بسیاری از کارآفرینان در تلاش برای حفظ ارتباطات تجاری و نمایندگی خود در کشور ما هستند و به دنبال اشکال قابل قبول همکاری هستند.»

سفیر خاطرنشان کرد که مسکو و برلین به همکاری خود در حوزه تاریخی و یادبود ادامه می‌دهند.

نچایف گفت: «توافقات روسیه و آلمان در مورد حفظ مقبره‌ای سربازان و نظامیان شوروی - حدود ۴۰۰۰ مورد از آنها در اینجا وجود دارد - به درستی بود که تبدیل به یک قرارداد بین دولتی مربوطه اخیراً ۳۰ ساله اخیر شد. نمونه‌های دیگری [از همکاری موفق] نیز وجود دارد.»

پیش از این نیز، سفیر روسیه در آلمان گفته بود: ما آماده همکاری با دولت جدید آلمان بر اساس احترام متقابل و صرف نظر از نوع تصمیمات حزبی آن هستیم. امیدواریم در دولت آتی رویکرد سازنده و عملگرایانه ای بر روابط روسیه و آلمان غالب باشد.وی در ادامه افزود: تنها در صورت توازن در منافع و بدون تهدید به تحریم یا تلاش‌های بیهوده‌ای از این قبیل همکاری خوبی خواهیم داشت.