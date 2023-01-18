جایگاه ایران در جدیدترین رده بندی سرعت اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپید تست، جدیدترین گزارش این وب سایت نشان می دهد در آخرین ماه ۲۰۲۲ میلادی(دسامبر) میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۶.۷۴ و میانه اینترنت ثابت آن ۷۵.۱۸ مگابیت بر ثانیه است.

این درحالی است که ماه قبل از آن (نوامبر) میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۳.۹۷ و اینترنت ثابت جهان ۷۴.۵۴ مگابیت برثانیه بوده است. به عبارت دیگر در دسامبر ۲۰۲۲ میلادی میانه سرعت اینترنتی موبایل و ثابت جهان رشد کرده است.

رشد یک پله ایران در رده بندی جهانی اینترنت ثابت

طبق رده بندی این وب سایت میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در دسامبر ۲۰۲۲ میلادی ۳۹.۳۲ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۱.۶۶ مگابیت برثانیه بوده است. ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل با ۷ پله سقوط در رده ۵۵ قرار دارد. اما جایگاه کشور در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت یک پله رشد و رده ۱۴۴ اعلام شده است.

از سوی دیگر میانگین سرعت اینترنت موبایل ایران در دسامبر ۲۰۲۲ میلادی ۵۲.۵۰ و سرعت اینترنت ثابت کشور ۲۴.۴۴ مگابیت بر ثانیه است. بر همین اساس جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانگین سرعت اینترنت موبایل با ۸ پله سقوط رده ۷۰ اعلام شده است. در بخش رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت ایران با یک پله سقوط در جایگاه ۱۴۵ قرار دارد.

قطر ارائه دهنده پر سرعت ترین اینترنت موبایل جهان

در رده بندی وب سایت اسپید تست درباره کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل در آخرین ماه ۲۰۲۲ میلادی، جایگاه یک تا ۷ نسبت به ماه قبل(نوامبر) هیچ تغییری نکرده است. طبق این فهرست به ترتیب قطر با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۶۹.۵۱ مگابیت برثانیه در رده نخست قرار دارد.

پس از آن امارات متحده عربی (۱۵۳.۰۹ مگابیت برثانیه)، نروژ( ۱۲۸.۱۴ مگابیت برثانیه)،کره جنوبی( ۱۲۲.۵۵ مگابیت برثانیه)، دانمارک(۱۱۹.۵۵ مگابیت برثانیه)، چین( ۱۱۲.۲۲ مگابیت برثانیه)، هلند( ۱۱۲.۱۵مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده های دوم تا هفتم قرار دارند.

در رده هشتم کویت با میانه سرعت۱۰۹.۷۴مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۳ پله رشد کرده است. در رده نهم ماکائو با یک پله سقوط و سرعت اینترنت موبایل ۱۰۸.۰۱ مگابیت برثانیه قرار دارد.

در رده دهم نیز مانند ماه نوامبر۲۰۲۲ میلادی برونئی با سرعت اینترنت ۹۸.۲۵مگابیت برثانیه قرار دارد.

پیوستن اسپانیا به جمع ۱۰ کشور ارائه دهنده پر سرعت ترین اینترنت ثابت

در بخش رده بنده کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت جهان در آخرین ماه سال میلادی گذشته سنگاپور در رده نخست قرار دارد که جایگاه آن نسبت به نوامبر ۲۰۲۲ میلادی تغییری نکرده است. میانه سرعت اینترنت ثابت این کشور ۲۲۵.۷۱ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

در رده دوم چین (۲۲۳.۴۹ مگابیت برثانیه) قرار دارد که جایگاه آن یک پله رشد کرده است. در رده سوم شیلی با یک پله سقوط و میانه سرعت اینترنت ثابت ۲۲۰.۹۶ مگابیت برثانیه جای گرفته است.

در رده چهارم امارات متحده عربی با سرعت اینترنت ثابت ۲۰۶.۱۲ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۴ پله رشد کرده است. جایگاه پنجم این فهرست به هنگ کنگ با سرعت اینترنت ثابت ۲۰۱.۷۹مگابیت برثانیه قرار دارد. در یازدهمین ماه ۲۰۲۲ میلادی نیز کشور مذکور همین جایگاه را داشت.

در رده های ششم، هفتم و هشتم به ترتیب تایلند(۱۹۸.۹۸ مگابیت برثانیه) ، آمریکا(۱۹۲.۷۳ مگابیت برثانیه) و دانمارک(۱۹۲.۲۳ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه تایلند ۲ پله و آمریکا و دانمارک هر کدام یک پله در این رده بندی سقوط کرده است.

رده نهم مانند ماه گذشته به موناکو با میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۷۴.۴۷ مگابیت برثانیه قرار دارد.

در رده دهم نیز اسپانیا با میانه سرعت ۱۶۸.۶۳مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن در رده بندی نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است.